„Od dziś prognozowane jest nadejście układu wyżowego. I do niedzieli, do poniedziałku, temperatury będą rosły do poziomu powyżej 17, a w niektórych rejonach kraju nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Zapowiada się zatem słoneczna pogoda” - powiedział PAP dr Mariusz Siedlecki z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia i centralna będzie w zasięgu klina wyżu Azorskiego. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się pod wpływem układów niżowych z głównymi ośrodkami nad Skandynawią, zachodnią Rosją i Morzem Śródziemnym. Polska będzie w zasięgu słabnącego klina wyżowego, jedynie na południowym wschodzie nadal będzie oddziaływał układ niżowy znad zachodniej Rosji oraz znad Morza Śródziemnego. Nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne, coraz suchsze.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.
Wielki Czwartek i noc
Dziś na południowym wschodzie i południu zachmurzenie duże i tam okresami opady deszczu lub mżawki, a na obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami również duże i mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, od 4 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych i zachodnich.
W Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, północny. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby, północny skręcający na zachodni.
W nocy z dziś na jutro na zachodzie zachmurzenie umiarkowane okresami duże i miejscami przelotny deszcz lokalnie deszcz śniegiem, a w górach śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie okresami duże. Miejscami na południowym wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w Karpatach śnieg. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od minus 2 st. C do 2 st. C; cieplej na południowym wschodzie kraju, około 4 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych i zachodnich.
Wielki Piątek
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu, na Przedgórzu Sudeckim początkowo także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, od 5 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.
W stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
Święta Wielkanocne
Na święta zapowiada się ładna, słoneczna pogoda – powiedział PAP dr Mariusz Siedlecki z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Klimatolog z Uniwersytetu Łódzkiego powiedział, że do czwartku pozostawaliśmy pod wpływem chłodnych mas powietrza znad północnego Atlantyku.
Jeśli chodzi o obecną sytuację hydrologiczną, to ekspert ocenił ją jako średnią. Co prawda tegoroczna zima była mroźna i śnieżna – w porównaniu z wartościami notowanymi w ciągu ostatnich dwóch dekad – ale okres przedwiośnia mógł rozczarować np. tych, którzy czekali na dobre nawodnienie gleby.
Adam Bąkowski/PAP
