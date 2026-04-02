Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed Krzyżem Papieskim na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dziś mija 21 lat od śmierci św. Jana Pawła II.
Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta podkreślał swoje przywiązanie do wartości, które propagował Jan Paweł II.
Rok Karol Nawrocki mówił na spotkaniu z mieszkańcami Suchej Beskidzkiej.
Dziś jest szczególny dzień. Jestem przekonany i myślę sobie, jak potężny to musiał być człowiek, którego obawiał się cały aparat komunistycznego państwa i wywiad, i kontrwywiad. Człowiek, z którym walczyły służby największego wówczas imperium sowieckiego. Człowiek silny siłą swojego ducha, siłą swojego intelektu. Człowiek silny głoszoną ewangelią, wiarą, nadzieją i miłością, który pokonał i system komunistyczny, i obudził nas jako naród do wolności i do solidarności. Największy i najpiękniejszy człowiek, jakiego Polacy dali całemu światu
— mówił Karol Nawrocki.
Jak wówczas podkreślał, że papież Polak nadal jest z nami poprzez encykliki, słowa, życie.
Nie możemy dać odebrać sobie świętego papieża Polaka, krzyża i Polski
— apelował.
