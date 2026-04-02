Zdaniem 64 proc. ankietowanych Polaków ich rachunki będą i tak dalej rosnąć, niezależnie od podjętych działań - wynika z badania „To my. Polacy o nieruchomościach – I kwartał 2026”. Jednocześnie co trzecia osoba stwierdziła, że nie robi nic, aby zmniejszyć swoje wydatki.
Badani zostali zapytani o to, na czym oszczędzają, aby zachować pieniądze na opłacenie rachunków mieszkaniowych. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią były wyjścia do restauracji/kawiarni (56 proc.), a następnie - ograniczenie rozrywki (49 proc.) oraz wyjazdów wakacyjnych/weekendowych (45 proc.).
Ankietowani najrzadziej wskazywali, że oszczędzają na zakupach spożywczych i artykułach dla dzieci (20 proc.). Z kolei co trzecia badana osoba nie podejmuje działań, aby zmniejszyć swoje rachunki.
Jak Polacy próbują obniżyć rachunki?
Respondenci zapytani o to jakie działania podejmują, żeby rachunki były niższe, wskazywali na oszczędniejsze korzystanie z energii elektrycznej (28 proc.), zakup bardziej energooszczędnych urządzeń (26 proc.) oraz zmianę nawyków prowadząca do oszczędniejszego korzystania z wody/gazu (23 proc.). Z kolei 7 proc. wskazało na renegocjacje umowy lub zmianę dostawcy prądu, internetu lub TV, a 6 proc. - na skorzystanie z konsultacji z doradcą finansowym.
Jednocześnie 47 proc. badanych stwierdziło, że opłacanie rachunków oznacza stres, a 64 proc. oceniło, że niezależnie od tego, co zrobią, ich rachunki i tak będą rosnąć.
Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – I kwartał 2026” zostało zrealizowane w lutym przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1019 dorosłych Polaków.
PAP/mly
