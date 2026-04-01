Dziś cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) pozostaje zamknięty dla ruchu turystycznego. Obowiązuje czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego, a w górach notowane są wysokie wartości pokrywy śnieżnej.
TPN został zamknięty wczoraj po południu z powodu zagrożenia lawinowego oraz łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w górach. Zakaz wstępu na szlaki obowiązuje do odwołania.
Lawinowa „czwórka” i trudne warunki
Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza duże prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia licznych lawin, w tym dużych i bardzo dużych. Pokrywa śnieżna jest słabo związana z podłożem, a poruszanie się w terenie górskim jest bardzo niebezpieczne.
Warunki śniegowe w Tatrach pozostają bardzo trudne. Dziś rano na Kasprowym Wierchu odnotowano 175 cm śniegu, na Hali Gąsienicowej 116 cm, a na Polanie Chochołowskiej 56 cm. W samym Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła 42 cm.
Jednak do rekordów wciąż daleko
Choć są to wysokie wartości jak na końcówkę sezonu zimowego, do rekordów z ostatnich lat wciąż daleko. W marcu 2009 r. na Kasprowym Wierchu leżało 335 cm śniegu, a w poprzednich latach maksymalne wartości w sezonie zimowym przekraczały 200 cm.
Według meteorologów opady śniegu w górach powinny ustąpić w najbliższych dniach, a temperatura zacznie rosnąć. W okresie świątecznym możliwa jest wyraźna poprawa pogody i bardziej wiosenna aura.
Władze TPN apelują o bezwzględne respektowanie zakazu wejścia na teren parku oraz rezygnację z wszelkiej aktywności turystycznej w Tatrach. Podkreślają, że obecne warunki są skrajnie niekorzystne, a bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji turystów.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
