Ratownicy TOPR ogłosili czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego dla Tatr. Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna. Odradzane są wszelkie wyjścia w góry.
Dyżurny ratownik TOPR skomentował, że lawiny mogą schodzić samoczynnie, osiągając dna dolin.
Zamknięcie Tatr
Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, z uwagi na bezpieczeństwo, zdecydowała o zamknięciu całego obszaru polskich Tatr dla ruchu turystycznego. Władze TPN apelują do turystów o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu oraz o rezygnację z wyjść w góry. Jak podkreślono, bezpieczeństwo zależy od indywidualnych decyzji, a warunki w terenie są niekorzystne i niebezpieczne.
Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach. Należy się spodziewać licznych samoistnych dużych, a nawet bardzo dużych lawin. W górach wieje silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne.
Na Kasprowym Wierchu leży już ponad 170 cm śniegu. Dodatkowo silny wiatr utworzył znaczne nagromadzenia śniegu w okolicach grani.
Zagrożenie lawinowe
Zagrożenie lawinowe jest definiowane w międzynarodowej, pięciostopniowej skali. Pierwszy stopień oznacza zagrożenie nieznaczne, drugi – umiarkowane, trzeci – znaczne, czwarty – duże, a piąty – bardzo duże. Piąty stopień występuje rzadko i oznacza sytuacje, w których lawiny mogą powodować katastrofalne zniszczenia, zagrażając m.in. drogom i zabudowaniom oraz sięgając dna dolin.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/756941-tatry-zamkniete-dla-turystow-topr-ostrzega
