Tatry zamknięte dla turystów! Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna. Obowiązuje wysoki stopień zagrożenia lawinowego

TOPR alarmuje / autor: PAP/Grzegorz Momot
Ratownicy TOPR ogłosili czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego dla Tatr. Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna. Odradzane są wszelkie wyjścia w góry.

Dyżurny ratownik TOPR skomentował, że lawiny mogą schodzić samoczynnie, osiągając dna dolin.

Zamknięcie Tatr

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, z uwagi na bezpieczeństwo, zdecydowała o zamknięciu całego obszaru polskich Tatr dla ruchu turystycznego. Władze TPN apelują do turystów o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu oraz o rezygnację z wyjść w góry. Jak podkreślono, bezpieczeństwo zależy od indywidualnych decyzji, a warunki w terenie są niekorzystne i niebezpieczne.

Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach. Należy się spodziewać licznych samoistnych dużych, a nawet bardzo dużych lawin. W górach wieje silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne.

Na Kasprowym Wierchu leży już ponad 170 cm śniegu. Dodatkowo silny wiatr utworzył znaczne nagromadzenia śniegu w okolicach grani.

Zagrożenie lawinowe

Zagrożenie lawinowe jest definiowane w międzynarodowej, pięciostopniowej skali. Pierwszy stopień oznacza zagrożenie nieznaczne, drugi – umiarkowane, trzeci – znaczne, czwarty – duże, a piąty – bardzo duże. Piąty stopień występuje rzadko i oznacza sytuacje, w których lawiny mogą powodować katastrofalne zniszczenia, zagrażając m.in. drogom i zabudowaniom oraz sięgając dna dolin.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

