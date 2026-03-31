Tragedia przy przycinaniu drzew w Rejowcu Fabrycznym! Nie żyje 43‑letni mężczyzna, który stracił równowagę i spadł z wysokości na twarde podłoże

Zdjęcie ilustracyjne; Wiosenne przycinanie drzew / autor: Fratria/X/@Policja_Chelm
Rutynowa przycinka drzew przy dworcu w Rejowcu Fabrycznym zakończyła się tragedią. 43‑letni mężczyzna spadł z kilku metrów i zginął na miejscu. Wstępne ustalenia śledczych wykluczają udział osób trzecich, a służby apelują o ostrożność przy pracy na drabinach.

Jak poinformowała nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, do zderzenia doszło wczoraj około godziny 19.00 w pobliżu peronu dworca kolejowego w Rejowcu Fabrycznym.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 43-letni mężczyzna przycinał tam gałęzie drzew. Proce wykonywał na kilkumetrowej drabinie opartej o pień jednego z nich. W pewnej chwili stracił równowagę i spadł z wysokości na twarde podłoże

— czytamy w komunikacie policji.

43-latek zmarł na miejscu

Na miejsce szybko wezwano służby, lecz życia mężczyzny nie udało się uratować — zmarł na miejscu. Oględziny prowadzone pod nadzorem prokuratora nie wykazały, by do tragedii przyczyniły się osoby trzecie. Ciało przekazano do dalszych badań.

Wyjaśniamy bliższe okoliczności i apelujemy o zachowanie ostrożności podczas wykonywanie prac przy użyciu drabiny

— przekazała nadkomisarz Ewa Czyż.

Przycinanie drzew z użyciem drabiny to powszechna praktyka, jednak wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ryzyko upadku jest realne, dlatego każdą taką pracę należy wykonywać z dużą ostrożnością. Drabinę trzeba ustawić stabilnie na twardym, suchym podłożu — nie wolno opierać jej na miękkiej, nierównej czy śliskiej nawierzchni. Jeśli z jej poziomu nie dosięgamy do gałęzi, należy ją przestawić, zamiast nadmiernie się wychylać. Podczas przycinki niezbędne jest również stosowanie środków ochrony osobistej: kasku, okularów ochronnych i rękawic.

Czytaj także

chelm.policja.gov.pl/oprac. Natalia Wierzbicka

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

