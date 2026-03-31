GDDKiA Kraków pokazało nagranie ku przestrodze! Widzimy na nim, jak z pędzącej ciężarówki nagle wysunęło się koło, które odbiło się od ściany tunelu i przeleciało nad jadącym za tirem autem, cudem go nie uderzając. Chwilę później kierowca zatrzymał się, by je odzyskać, a na miejscu pojawiły się służby drogowe.
GDDKiA Kraków podkreśliła, że reakcja kierowcy była „świetna i błyskawiczna”, ponieważ natychmiast zatrzymał pojazd i zabezpieczył koło, zanim stworzyło kolejne zagrożenia dla nadjeżdżających kierowców.
Na wspomnianym wideo widzimy, jak tunelem jedzie sznur aut, w tym ciężarówka. Jednak w pewnym momencie z samochodu ciężarowego wysuwa się koło, które:
• odbija się od ściany tunelu,
• wraca na jezdnię,
• przelatuje nad autem jadącym za tirem, o włos unikając tragedii.
Po kilku sekundach kierowca ciężarówki zatrzymuje się i zabiera koło z jezdni. Na nagraniu widać też później przyjazd służb drogowych.
Latające koło w tunelu
Latające koło to jeden z najbardziej niebezpiecznych typów zdarzeń na drodze — może przebić szybę, zmiażdżyć dach lub spowodować karambol.
W tunelu ryzyko jest jeszcze większe, bo:
• nie ma gdzie uciec,
• dźwięk i echo utrudniają ocenę sytuacji,
• ruch jest gęsty.
W tym przypadku dosłownie ułamki sekund dzieliły kierowcę osobówki od tragedii.
X/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/756905-niebezpieczny-incydent-w-tunelu-gddkia-chwali-reakcje-kierowcy
