Niebezpieczny incydent w tunelu! GDDKiA Kraków chwali reakcję kierowcy ciężarówki, który zgubił koło w czasie jazdy

Miejsce zdarzenia / autor: GDDKiA Kraków
GDDKiA Kraków pokazało nagranie ku przestrodze! Widzimy na nim, jak z pędzącej ciężarówki nagle wysunęło się koło, które odbiło się od ściany tunelu i przeleciało nad jadącym za tirem autem, cudem go nie uderzając. Chwilę później kierowca zatrzymał się, by je odzyskać, a na miejscu pojawiły się służby drogowe.

GDDKiA Kraków podkreśliła, że reakcja kierowcy była „świetna i błyskawiczna”, ponieważ natychmiast zatrzymał pojazd i zabezpieczył koło, zanim stworzyło kolejne zagrożenia dla nadjeżdżających kierowców.

Na wspomnianym wideo widzimy, jak tunelem jedzie sznur aut, w tym ciężarówka. Jednak w pewnym momencie z samochodu ciężarowego wysuwa się koło, które:

• odbija się od ściany tunelu,

• wraca na jezdnię,

• przelatuje nad autem jadącym za tirem, o włos unikając tragedii.

Po kilku sekundach kierowca ciężarówki zatrzymuje się i zabiera koło z jezdni. Na nagraniu widać też później przyjazd służb drogowych.

Latające koło w tunelu

Latające koło to jeden z najbardziej niebezpiecznych typów zdarzeń na drodze — może przebić szybę, zmiażdżyć dach lub spowodować karambol.

W tunelu ryzyko jest jeszcze większe, bo:

• nie ma gdzie uciec,

• dźwięk i echo utrudniają ocenę sytuacji,

• ruch jest gęsty.

W tym przypadku dosłownie ułamki sekund dzieliły kierowcę osobówki od tragedii.

Czytaj także

X/oprac. Natalia Wierzbicka

