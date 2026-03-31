W Tatrach utrzymuje się lawinowa "trójka". Droga do Morskiego Oka została zamknięta! TPN apeluje do turystów o rozwagę

Tatry, Podhale / autor: Fratria
W związku z intensywnymi opadami śniegu i zagrożeniem lawinowym trzeciego stopnia, od dziś do odwołania zamknięta dla turystów jest droga do Morskiego Oka. Służby odradzają wszelkie wyjścia w góry.

Na wniosek TOPR, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zamykamy drogę do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do schroniska nad Morskim Okiem od wtorku, 31 marca, do momentu ustąpienia znacznego zagrożenia lawinowego

— czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

Apel do turystów o rozwagę

Służby TPN apelują do turystów o rozwagę i rezygnację z wyjść w góry. Jak podkreślono, obecnie szlaki są nieprzetarte, śnieg jest głęboki i grząski, a niski pułap chmur znacząco ogranicza widzialność.

Jak przekazały służby TPN, nawet doświadczenie w turystyce górskiej, wiedza lawinowa oraz odpowiedni sprzęt zimowy – jak raki, czekan i lawinowe ABC – wraz z umiejętnością jego użycia mogą okazać się niewystarczające.

TPN oraz TOPR apelują o śledzenie bieżących komunikatów i dostosowanie planów turystycznych do warunków pogodowych.

Intensywne opady śniegu

Intensywne opady śniegu spowodowały także utrudnienia komunikacyjne na Podhalu. Na drodze wojewódzkiej nr 969 na wysokości Maniów powalone drzewo zablokowało przejazd, powodując korki. Problemy mieli również kierowcy w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie trudności sprawiały strome podjazdy. W miejscowości Leszczyny pługopiaskarka wpadła do rowu.

W samym Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła już ok. 40 cm. Na Kasprowym Wierchu zalega 158 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – 176 cm. Na podhalańskich drogach pracują pługopiaskarki, a mieszkańcy usuwają śnieg ze swoich posesji.

Według prognoz meteorologów opady śniegu powinny ustać w sobotę, a temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Niedziela Wielkanocna oraz Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wyraźne ocieplenie i wiosenną, słoneczną aurę.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

