Dyrektorzy czterech WORD-ów z Lubelszczyzny złożyli zawiadomienie do prokuratury, o czym wczoraj jako pierwszy poinformował portal wPolityce.pl. Zarzucają oni ministrowi infrastruktury Dariuszowi Klimczakowi popełnienie przestępstwa w związku z błędami w egzaminach teoretycznych na prawo jazdy. Sprawa nabiera tempa — głos zabrał już prezydencki doradca Alvin Gajadhur, który jako jeden z pierwszych alarmował o problemie na antenie Telewizji wPolsce24.
Jak ujawnił dyrektor WORD Biała Podlaska Wojciech Babicz w zeszłym tygodniu, co potem potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury, w części pytań losowanych podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy były błędy. Na antenie Telewizji wPolsce24 Alvin Gajadhur zwrócił wówczas uwagę, że z tego powodu unieważnionych może zostać nawet ponad 1000 zdanych egzaminów.
Zawiadomienie do prokuratury
Wczoraj dyrektorzy czterech WORD-ów z woj. lubelskiego złożyli zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, o czym również informował Alvin Gajadhur.
Do treści zawiadomienia dotarł portal wPolityce.pl.
Na podstawie art. 304 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 46 z późn. zm.) w związku z art. 231 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.) zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Infrastruktury Pana Dariusza Klimczaka polegającego na niedopełnieniu obowiązków, działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego poprzez bezczynność w ramach prowadzonego nadzoru nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, o którym mowa w art. 57a ust. 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 г. о kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226 z późn. zm.). Minister Infrastruktury w myśl zapisu art. 57a ust. 1a ustawy o kierujących pojazdami sprawuje nadzór nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy są opracowywane lub weryfikowane przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez Ministra Infrastruktury. Minister Infrastruktury ma obowiązek zapewnić właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 57d ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz stosownie do zapisu art. 57a ust. 4 ustawy zatwierdza pytania przygotowane przez komisję
— czytamy w treści dokumentu.
„Proszę nie robić z resortu kabaretu!”
Alvin Gajadhur, doradca Prezydenta RP, były Główny Inspektor Transportu Drogowego, w ostrych słowa zwrócił się do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
Szok! Ministerstwo Infrastruktury udostępnia na stronie internetowej bazę pytań na prawo jazdy. I potwierdza, że znajdują się tam też błędne pytania. Panie Ministrze Dariuszu Klimczaku, Wiceprezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, proszę poważnie podejść do zarządzania Ministerstwem, a nie robić z resortu KABARET!
— podkreślił Alvin Gajadhur.
