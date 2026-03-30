Pacjenci onkologiczni w stresie. Szpital zamyka czasowo oddział - możliwe, że na stałe. Od dwóch tygodni nikt nie jest przyjmowany

Na zdjęciu znak informujący o szpitalu w pobliżu oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: Fratria/X
Oddział onkologiczny w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie zostanie od maja zamknięty - na dwa miesiące, ale możliwe, że po czasie na stałe. Pacjenci oraz ich rodziny są pełni obaw i stresu. Placówka tłumaczy, że powodem są generowane straty.

Jak podaje RMF24, oddział onkologiczny w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie (decyzją Rady Społecznej) zostanie od maja zawieszony na dwa miesiące – od dwóch tygodni obowiązuje zakaz przyjmowania nowych pacjentów. Możliwe, że zostanie zlikwidowany. Jak podaje źródło RMF24 z wewnątrz szpitala, w ciągu ostatnich kilku dni około 10 pacjentów „straciło możliwość rozpoczęcia leczenia na oddziale onkologicznym”.

Natalia Mandrysz (pełni obowiązki dyrektora) wyjaśniła, że onkologia generuje największe straty – ze wszystkich innych oddziałów placówki medycznej.

Obawy pacjentów

Pacjenci oraz ich rodziny nie kryją swoich obaw, które przedstawili na spotkaniu w starostwie powiatowym. Wskazali, że taki obrót sprawy zmusza ich do dojazdów, co wiąże się z dodatkowym stresem i trudnościami.

Chorzy zostaną przekierowani do innych szpitali z oddziałami onkologicznymi – do Śremu, Pleszewa i Kalisza.

Zwijanie Polski v 2.0”

Na portalu X pojawiło się wiele wpisów komentujących sprawę.

Zwijanie Polski v 2.0. Świetny oddział onkologiczny w Krotoszynie do likwidacji z powodu „braku znanego nazwiska”? Szpital ma leczyć ludzi, nie emanować prestiżem

— skomentowała była minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zakaz przyjmowania nowych pacjentów. Przerażające do czego doprowadził Tusk w służbie zdrowia. Koszmar

— stwierdziła Olga Semeniuk-Patkowska

Od dwóch tygodni mamy zakaz przyjmowania nowych pacjentów” - alarmują lekarze i pielęgniarki oddziału onkologii w Krotoszynie. Powód? Oddział onkologii czyli leczenie pacjentów z nowotworami się szpitalowi nie opłaca i rozważana jest jego likwidacja

— napisał rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

xyz/RMF FM/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

