Oddział onkologiczny w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie zostanie od maja zamknięty - na dwa miesiące, ale możliwe, że po czasie na stałe. Pacjenci oraz ich rodziny są pełni obaw i stresu. Placówka tłumaczy, że powodem są generowane straty.
Jak podaje RMF24, oddział onkologiczny w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie (decyzją Rady Społecznej) zostanie od maja zawieszony na dwa miesiące – od dwóch tygodni obowiązuje zakaz przyjmowania nowych pacjentów. Możliwe, że zostanie zlikwidowany. Jak podaje źródło RMF24 z wewnątrz szpitala, w ciągu ostatnich kilku dni około 10 pacjentów „straciło możliwość rozpoczęcia leczenia na oddziale onkologicznym”.
Natalia Mandrysz (pełni obowiązki dyrektora) wyjaśniła, że onkologia generuje największe straty – ze wszystkich innych oddziałów placówki medycznej.
Obawy pacjentów
Pacjenci oraz ich rodziny nie kryją swoich obaw, które przedstawili na spotkaniu w starostwie powiatowym. Wskazali, że taki obrót sprawy zmusza ich do dojazdów, co wiąże się z dodatkowym stresem i trudnościami.
Chorzy zostaną przekierowani do innych szpitali z oddziałami onkologicznymi – do Śremu, Pleszewa i Kalisza.
„Zwijanie Polski v 2.0”
Na portalu X pojawiło się wiele wpisów komentujących sprawę.
Zwijanie Polski v 2.0. Świetny oddział onkologiczny w Krotoszynie do likwidacji z powodu „braku znanego nazwiska”? Szpital ma leczyć ludzi, nie emanować prestiżem
— skomentowała była minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Zakaz przyjmowania nowych pacjentów. Przerażające do czego doprowadził Tusk w służbie zdrowia. Koszmar
— stwierdziła Olga Semeniuk-Patkowska
„Od dwóch tygodni mamy zakaz przyjmowania nowych pacjentów” - alarmują lekarze i pielęgniarki oddziału onkologii w Krotoszynie. Powód? Oddział onkologii czyli leczenie pacjentów z nowotworami się szpitalowi nie opłaca i rozważana jest jego likwidacja
— napisał rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
