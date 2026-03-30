Nieustające opady śniegu w Zakopanem. Na Kasprowym 141 cm śniegu - to tegoroczny rekord. Jaka pogoda na Wielkanoc?

Śnieg w Zakopanem / autor: Fratria
Śnieg w Zakopanem / autor: Fratria

W Zakopanem i w Tatrach nie ustają opady śniegu, a na Kasprowym Wierchu padł tegoroczny rekord pokrywy śnieżnej. Dziś na szczycie zanotowano 141 cm śniegu. Wielkanoc ma być słoneczna – powiedział PAP Paweł Parzuchowski z zakopiańskiej stacji IMGW.

Mamy na Kasprowym Wierchu największą pokrywę śnieżną tej zimy i wiosny, ale to jeszcze nie koniec opadów. W kolejnych dniach śniegu na szczytach przybędzie nawet o 30 cm

— powiedział PAP Parzuchowski.

Minionej zimy pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu przekroczyła metr jedynie pod koniec lutego i wyniosła maksymalnie 106 cm. Obecne wartości są więc wyraźnie wyższe, choć – jak zaznaczył meteorolog – nadal widoczny jest niedobór śniegu w Tatrach.

Wciąż brakuje nam do średniej wieloletniej. Na przełomie marca i kwietnia w Tatrach notujemy zwykle najwyższą pokrywę śnieżną, ale do rekordu ostatniego trzydziestolecia jest jeszcze daleko. W marcu 2009 r. na Kasprowym leżało 335 cm śniegu

— dodał Parzuchowski.

Dla miesięcy zimowych na Kasprowym Wierchu normy śniegu wynoszą odpowiednio: grudzień – 56,1 cm, styczeń – 92,7 cm i luty – 130,5 cm. Rekordowe wartości z poprzednich lat jeszcze mocniej uwypuklają tegoroczny deficyt śniegu – w grudniu 2017 r. na Kasprowym leżało 226 cm śniegu, w styczniu 2019 r. – 235 cm, a w lutym 2020 r. – 280 cm.

Intensywne opady dają się we znaki także mieszkańcom Zakopanego. Śniegu nieustannie przybywa, a mieszkańcy zmagają się z odśnieżaniem posesji. Na ulicach pracują pługopiaskarki.

Wielkanoc ma przynieść ocieplenie

Prognozy na najbliższe dni są bardziej optymistyczne. Według meteorologów w sobotę opady powinny ustać, a temperatura zacznie rosnąć. Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wiosenną aurę – będzie cieplej i słonecznie.

Te prognozy są obarczone pewnym ryzykiem, ale wszystkie modele wskazują na ocieplenie w Wielkanoc

— zaznaczył Parzuchowski.

Synoptycy przypominają, że nawroty zimy w Zakopanem mogą występować nawet do 10 maja.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

