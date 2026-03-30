UJAWNIAMY

UJAWNIAMY. Błędy w egzaminach na prawo jazdy. Klimczaka czekają kłopoty? Jest zawiadomienie do prokuratury! MAMY DOKUMENT

Zdj. ilustracyjne - samochód do nauki jazdy / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne - samochód do nauki jazdy / autor: Fratria

Dyrektorzy czterech WORD-ów z Województwa Lubelskiego złożyli dziś zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dariusza Klimczaka - ministra infrastruktury. Do treści zawiadomienia dotarł portal wPolityce.pl. Chodzi o błędy w egzaminach na prawo jazdy. „Minister Infrastruktury ma obowiązek zapewnić właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, zgodnie z delegacją ustawową” - podkreślono w zawiadomieniu.

W zeszłym tygodniu dyrektor WORD Biała Podlaska Wojciech Babicz ujawnił, że w części pytań losowanych podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy były błędy. Informację potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury. Na antenie Telewizji wPolsce24 Alvin Gajadhur, doradca prezydenta RP zwrócił wówczas uwagę, że z tego powodu unieważnionych może zostać ponad 1000 zdanych egzaminów.

Dyrektorzy z czterech WORD-ów na terenie Województwa Lubelskiego złożyli dziś w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Zawiadomienie dyrektorów WORD-ów

Pilne! Dyrektorzy z czterech WORD-ów z Województwa Lubelskiego złożyli dziś do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka

— napisał Gajadhur na portalu X.

Portal wPolityce.pl dotarł do treści zawiadomienia.

Na podstawie art. 304 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 46 z późn. zm.) w związku z art. 231 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.) zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Infrastruktury Pana Dariusza Klimczaka polegającego na niedopełnieniu obowiązków, działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego poprzez bezczynność w ramach prowadzonego nadzoru nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, o którym mowa w art. 57a ust. 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 г. о kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226 z późn. zm.). Minister Infrastruktury w myśl zapisu art. 57a ust. 1a ustawy o kierujących pojazdami sprawuje nadzór nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy są opracowywane lub weryfikowane przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez Ministra Infrastruktury. Minister Infrastruktury ma obowiązek zapewnić właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 57d ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz stosownie do zapisu art. 57a ust. 4 ustawy zatwierdza pytania przygotowane przez komisję

— czytamy w treści dokumentu.

red

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

