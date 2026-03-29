Stojący na czele trwającego od dwóch tygodni protestu głodowego w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” przewodniczący zakładowej Solidarności Jerzy Gawęda został w niedzielę przewieziony do szpitala. Protest kontynuuje trzech pracowników, którzy dołączyli do niego później.
„To kolejny dramatyczny moment”
Na profilu NSZZ „Solidarność” przy Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A. na Facebooku zamieszczono wpis, w którym poinformowano o przewiezieniu do szpitala Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy Solino S.A. Jerzego Gawędy.
Około godz. 17:00 kolejny uczestnik protestu głodowego został przewieziony do szpitala w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu. Hospitalizacji wymagał Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy Solino S.A. Jerzy Gawęda, którego stan zdrowia uległ poważnemu pogorszeniu.
To kolejny dramatyczny moment trwającego protestu głodowego i zarazem kolejny sygnał, że sytuacja osiągnęła poziom skrajnie niebezpieczny. Mamy do czynienia z realnym zagrożeniem zdrowia i życia ludzi, którzy w desperacji zdecydowali się na najbardziej dramatyczną formę protestu.
Jako NSZZ „Solidarność” przy Solino S.A. podkreślamy z całą stanowczością: nie wolno dopuścić do tego, by brak decyzji, brak dialogu i brak odpowiedzialności doprowadziły do nieodwracalnej tragedii. Każda kolejna hospitalizacja jest aktem oskarżenia wobec obojętności tych, którzy mimo narastającego kryzysu nadal nie podjęli skutecznych działań.
Protestujący od początku wskazują, że stawką są nie tylko miejsca pracy, lecz także ochrona infrastruktury o znaczeniu strategicznym, zachowanie kompetencji technologicznych regionu oraz bezpieczeństwo surowcowe, przemysłowe i energetyczne państwa. Dzisiejsze wydarzenia pokazują jednak jeszcze coś więcej: że za zwłokę, milczenie i unikanie odpowiedzialności najwyższą cenę płacą konkretni ludzie.
Fakt, że do szpitala trafia przewodniczący związku zawodowego, jest wydarzeniem o wymiarze symbolicznym i alarmującym. To znak, że protest wszedł w fazę krytyczną, a dalsza bierność może zakończyć się tragedią, której nie da się już cofnąć ani usprawiedliwić
— czytamy
Wiceszefowa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Iwona Stachel-Góra poinformowała, że Gawęda, został przewieziony do szpitala z powodu poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Jest on ostatnim z czwórki związkowców, którzy 15 marca przystąpili do głodówki. Jego trzej koledzy trafili do szpitala 23 marca, ale już zostali wypisani do domu.
W trakcie protestu miejsca hospitalizowanych uczestników zajęli inni pracownicy, a jeden z nich w sobotę sam został zabrany do szpitala. Obecnie głodówkę prowadzą trzy osoby, a dwie są w szpitalu.
IKS „Solino” są spółką z grupy Orlen, w której pracuje 250 pracowników i działa pięć związków zawodowych.
Pisma do premiera i ministra energii
**Protest głodowy został ogłoszony przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” jako „forma sprzeciwu wobec osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego”. Protestujący skierowali do premiera i ministra energii pisma z postulatami, a także zaapelowali o pilne podjęcie działań i spotkanie z nimi.&&
Na liście żądań protestujących są m.in.: przejęcie przez Skarb Państwa kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, przedłożenie rządowego programu dla kompleksu energetycznego na Kujawach, budowa warzelni soli, powołanie spółki celowej dla realizacji bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa, natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań prowadzących do nieodwracalnej likwidacji, demontażu lub wyprzedaży infrastruktury o znaczeniu strategicznym.
W czwartek do postulatów protestujących odniósł się wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który w Sejmie odpowiadał na pytania grupy posłów. Podkreślił, że protest prowadzony jest z pominięciem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a żaden z postulatów nie dotyczy spraw pracowniczych. Ocenił, że działania związkowców „noszą wyłącznie znamiona o podłożu politycznym”.
Wiceszef MAP poinformował m.in., że „obowiązujących strategiach właścicielskich Orlen nie przewiduje żadnych decyzji, które miałyby ograniczyć działalność Solino ani w zakresie funkcjonowania magazynów, ani w obszarze wydobycia i gospodarki solnej”. Zaznaczył, że latach 2024-2025 zakończono jedną z kluczowych inwestycji ostatnich lat - budowę rurociągów solankowych łączących kopalnie soli Mogilno z kopalnią Góra, co istotnie zwiększa możliwości operacyjne systemu kawernowego oraz efektywność wykorzystania złóż soli.
kk/PAP
