„W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe są spadki temperatury miejscami do około minus 2 st. C, a przy gruncie do około minus 5 st. C.” – poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. W związku z tym Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami.
W niedzielę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Najwięcej chmur pojawi się na zachodzie i na południu kraju, a na wschodzie wystąpią przejaśnienia. Na krańcach wschodnich temperatura wyniesie do 18 st. C, na wschodzie od 14 do 16 st. C, na zachodzie ok. 8-10 st. C, a nad morzem chłodniej, bo 5-7 st. C. W całym kraju prognozowane są słabe opady deszczu, z największym natężeniem na południu. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.
W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu i południowym wschodzie opady mogą się utrzymywać. W górach możliwe są też opady śniegu, a na pozostałym obszarze kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Najzimniej będzie w zachodniej, północnej i północno-wschodniej części kraju. Temperatura może tam spaść do minus 2 st. C, a najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie z temperaturami od 3 do 5 st. C.
W nocy możliwe są spadki temperatury miejscami do około minus 2 st. C, a przy gruncie do około minus 5 st. C.
— podkreślił Przemysław Makarewicz.
Uwaga na przymrozki!
Synoptyk poinformował, że w związku ze spadkiem temperatury IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, niemal całego woj. lubuskiego i dolnośląskiego, części wschodniej opolskiego, zachodniej i północno-wschodniej kujawsko-pomorskiego, północnej i północno-zachodniej części mazowieckiego i północnej części podlaskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 22.00 w niedzielę do godz. 7.00 w poniedziałek.
W poniedziałek na zachodzie kraju pogoda zdecydowanie się pogorszy, tam w ciągu dnia będą występowały przelotne opady deszczu. W zachodniej części kraju możliwe są również krótkotrwałe burze z opadami krupy śnieżnej, a miejscami deszczu ze śniegiem
— poinformował Makarewicz.
Temperatura maksymalna na zachodzie wyniesie w poniedziałek od 6 do 8 st. C. W centrum kraju będzie pogodniej i cieplej z możliwymi przejaśnieniami i temperaturą rzędu 10-12 st. C. Jeszcze cieplej na krańcach wschodnich, gdzie termometry pokażą ok. 13 st. C.
Możliwe opady deszczu
W nocy z poniedziałku na wtorek na przeważającym obszarze Polski temperatura ponownie może spaść poniżej 0 st. C. Na południu możliwe opady deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem.
We wtorek w całym kraju temperatura się wyrówna i na przeważającym obszarze wyniesie ok. 8-10 st., a na krańcach wschodnich 11-12 st. C. Nie będzie już takiego kontrastu między zachodnią a wschodnią częścią Polski. Miejscami będą występowały przelotne opady deszczu. Najchłodniej – od 6 do 7 st. C – na Wybrzeżu. W górach zimniej z możliwymi opadami śniegu. W całym kraju będzie wiał wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty
— podsumował synoptyk.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
PAP/tt
