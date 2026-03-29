Dziś, w Niedzielę Palmową, mieszkańcy Łysych gościli w Pałacu Prezydenckim, gdzie Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięła udział w prezentacji tradycyjnie zdobionych kurpiowskich palm wielkanocnych, które ozdobiły m.in. Sień Wielką.
Niedziela Palmowa nazywana w Kościele katolickim Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli najważniejszy czas w roku dla chrześcijan, w którym wspomina się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Wielkanocne palmy kurpiowskie
Wielkanocne palmy kurpiowskie zdobią również dzieciniec Pałacu Prezydenckiego. Z warszawiakami, którzy podziwiali polskie tradycje ludowe, rozmawiał reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek.
Bardzo ładne palmy, najładniejsza jest konstrukcja, kolorystyka, wszystko jest piękne. Tradycja jest, że są jeszcze wyższe. Na Podhalu jeszcze wyższe robią
— powiedział jeden z panów.
Podstawa naszej kultury to jest tradycja przekazywana w każdej gałęzi życia ludowego
— dodał.
Zgodnie z tradycją, palmy przechowywane są przez cały rok. Powstałym z ich spalenia popiołem posypywane są głowy wiernych w Środę Popielcową.
Kultywowanie polskich tradycji
Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki kultywuje polskie tradycje właśnie w Pałacu Prezydenckim, gdzie ostatnio z okazji Świąt Bożego Narodzenia można było zobaczyć góralską szopkę betlejemską. Sama konstrukcja stajenki była darem miasta Zakopane, rzeźbione figury pochodziły z gminy Poronin, a choinki z Doliny Chochołowskiej.
Telewizja wPolsce24/X/PAP/tt
