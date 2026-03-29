Ogromny pożar hali z makulaturą na Targówku! Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Jakość powietrza jest monitorowana

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
W niedzielę przy ul. Zabranieckiej 5 na pograniczu Targówka i Pragi-Południe zapaliła się hala magazynowa wypełniona makulaturą” – poinformował PAP st. asp. Krzysztof Kosecki z miejskiej straży pożarnej. Trwa dogaszanie pożaru. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej.

St. asp. Kosecki przekazał, że pożar objął ok. 70 proc. hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 m, która była w znacznym stopniu wypełniona makulaturą.

Na szczęście nie ma osób poszkodowanych

— poinformował st. asp. Kosecki.

Trwa dogaszanie pogorzeliska

Dodał, że trwa dogaszanie zgromadzonego w magazynie materiału.

Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza w okolicy pożaru.

PAP/tt

