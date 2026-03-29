Kierowca nie dał rady wyhamować i uderzył z impetem w tył przyczepy, która przewożono drewno. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniosła 11-letnia dziewczynka. Do tragedii doszło w powiecie wołomińskim.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Zawiszynie (gmina Jadów, powiat Wołomin) na Drodze Krajowej nr 50.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Audi uderzył w tył ciągnika rolniczego ciągnącego przyczepę załadowaną drewnem
— czytamy na stronie facebookowej Wawa Hot News 24.
Jak ustalili redaktorzy WHN24 maszyna rolnicza była wcześniej wyprzedzana przez ciągnik siodłowy, za którym poruszał się samochód osobowy. W pewnym momencie prowadzący Audi zorientował się, że jedzie wprost na przyczepę z drewnem i próbował ratować się hamowaniem. Kierowca nie dała rady wytracić na tyle prędkości, żeby uniknąć zderzenie i doszło do zderzenia.
Śmierć 11-latki
Wystające drewno zniszczyło przednią szybę pojazdu i trafiło siedzącą na przednim fotelu 11-latkę.
Dziecko otrzymało pomoc medyczną – na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, niestety życia 11-latki nie udało się uratować. Kierowca samochodu osobowego – 35-letni ojciec dziewczynki – nie odniósł obrażeń.
Na miejscu pracowała straż pożarna, służby medyczne oraz policja pod nadzorem prokuratora.
xyz/Wawa Hot News 24/KP PSP Wołomin
