Tragiczny wypadek na drodze. Śmierć poniosła 11-letnia dziewczynka. Samochód uderzył w tył przyczepy przewożącej drewno

Na zdjęciu włączona sygnalizacja świetlna policji / autor: Fratria
Na zdjęciu włączona sygnalizacja świetlna policji / autor: Fratria

Kierowca nie dał rady wyhamować i uderzył z impetem w tył przyczepy, która przewożono drewno. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniosła 11-letnia dziewczynka. Do tragedii doszło w powiecie wołomińskim.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Zawiszynie (gmina Jadów, powiat Wołomin) na Drodze Krajowej nr 50.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Audi uderzył w tył ciągnika rolniczego ciągnącego przyczepę załadowaną drewnem

Jak ustalili redaktorzy WHN24 maszyna rolnicza była wcześniej wyprzedzana przez ciągnik siodłowy, za którym poruszał się samochód osobowy. W pewnym momencie prowadzący Audi zorientował się, że jedzie wprost na przyczepę z drewnem i próbował ratować się hamowaniem. Kierowca nie dała rady wytracić na tyle prędkości, żeby uniknąć zderzenie i doszło do zderzenia.

Śmierć 11-latki

Wystające drewno zniszczyło przednią szybę pojazdu i trafiło siedzącą na przednim fotelu 11-latkę.

Dziecko otrzymało pomoc medyczną – na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, niestety życia 11-latki nie udało się uratować. Kierowca samochodu osobowego – 35-letni ojciec dziewczynki – nie odniósł obrażeń.

Na miejscu pracowała straż pożarna, służby medyczne oraz policja pod nadzorem prokuratora.

xyz/Wawa Hot News 24/KP PSP Wołomin

Zespół wPolityce.pl

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

