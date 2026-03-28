„Czwarty z uczestników trwającego od połowy marca protestu głodowego w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” dziś został przewieziony do szpitala. Nadal głodówkę prowadzą cztery osoby” - poinformowała wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej „Solidarności” Iwona Stachel-Góra.
Protest w Solino, która jest spółką z Grupy Orlen, rozpoczął się 15 marca z udziałem czterech pracowników; 23 marca trzech z nich trafiło do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia. Miejsce hospitalizowanych pracowników zajęli ich koledzy. Od wtorku, 24 marca, protest prowadziło pięciu związkowców.
Stachel-Góra powiedziała PAP, że jako czwarty do szpitala został zabrany pracownik, który wcześniej zastąpił hospitalizowanego kolegę. Od początku akcji protestacyjnej głodówkę prowadzi szef zakładowej Solidarności Jerzy Gawęda. Trzech pracowników wcześniej hospitalizowanych już zostało wypisanych do domu. Obecnie protest prowadzi czterech związkowców.
Pisma z postulatami
Protest w Solino został ogłoszony przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” jako „forma sprzeciwu wobec osłaniania krajowego kompleksu sodowo-solnego”. Protestujący skierowali do premiera i ministra energii pisma z postulatami, a także zaapelowali o pilne podjęcie działań i spotkanie z nimi.
Na liście żądań protestujących są m.in.: przejęcie przez Skarb Państwa kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, przedłożenie rządowego programu dla kompleksu energetycznego na Kujawach, budowa warzelni soli, powołanie spółki celowej dla realizacji bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa, natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań prowadzących do nieodwracalnej likwidacji, demontażu lub wyprzedaży infrastruktury o znaczeniu strategicznym.
„Podłoże polityczne”
W czwartek do sprawy odniósł się wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który w Sejmie odpowiadał na pytania grupy posłów. Podkreślił, że protest prowadzony jest z pominięciem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a żaden z postulatów nie dotyczy spraw pracowniczych. Ocenił, że działania związkowców „noszą wyłącznie znamiona o podłożu politycznym”.
W obowiązujących strategiach właścicielskich Orlen nie przewiduje żadnych decyzji, które miałyby ograniczyć działalność Solino ani w zakresie funkcjonowania magazynów, ani w obszarze wydobycia i gospodarki solnej. (…) Nie dochodzi do demontażu ani degradacji infrastruktury o znaczeniu strategicznym, a wręcz przeciwnie
— mówił minister.
Jak dodał, w latach 2024-2025 zakończono jedną z kluczowych inwestycji ostatnich lat - budowę rurociągów solankowych łączących kopalnie soli Mogilno z kopalnią Góra, co istotnie zwiększa możliwości operacyjne systemu kawernowego oraz efektywność wykorzystania złóż soli.
Zwrócił uwagę, że równolegle realizowane i przygotowane są kolejne projekty obejmujące modernizację infrastruktury powierzchniowej i podziemnej, a także rozwój systemu automatyki bezpieczeństwa procesowego, monitoringu oraz systemów energetycznych i sterowania.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/756671-czwarty-uczestnik-glodowki-w-iks-solino-trafil-do-szpitala
