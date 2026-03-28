Tatry pod śniegiem! Obowiązuje lawinowa "trójka". Ratownicy TOPR ostrzegają: Panują ekstremalnie trudne warunki

Intensywne opady śniegu w Zakopanem / autor: PAP/Józef Niedziałek
Od soboty w Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego” – poinformowało TOPR. Warunki turystyczne w górach pogorszyły się w związku z intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem w wyższych partiach.

Ratownicy TOPR w komentarzu do komunikatu lawinowego napisali, że zwłaszcza w szczytowych partiach gór wiatr nawiał wiele śniegu. Zagrożenie występuje również w niższych partiach. Zwrócili uwagę, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu, szczególnie na stokach o dużym nachyleniu. W określonych sytuacjach mogą schodzić także duże lawiny samoistnie, a sporadycznie nawet bardzo duże.

130 cm śniegu na Kasprowym Wierchu

Znaczne opady śniegu zanotowano w całym regionie. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna osiągnęła 130 cm, na Hali Gąsienicowej 88 cm, a w Zakopanem spadło 35 cm śniegu.

Warunki turystyczne w Tatrach są bardzo trudne. W wyższych partiach gór szlaki są przysypane świeżym śniegiem, przez co ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny, a dodatkowym utrudnieniem są głębokie zaspy. Niski pułap chmur oraz ograniczona widzialność znacząco utrudniają orientację w terenie i zwiększają ryzyko pobłądzeń.

Również w niższych partiach gór sytuacja jest wymagająca. Szlaki są w wielu miejscach nieprzetarte, co wydłuża czas przejścia. Na drzewach zalega ciężki śnieg, który może powodować łamanie się gałęzi i stwarzać zagrożenie dla turystów.

Ratownicy przypominają, że poruszanie się w takich warunkach wymaga nie tylko doświadczenia, ale także odpowiedniego wyposażenia, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

