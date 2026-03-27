„W piątek i sobotę największe zachmurzenie na południu, tam też prognozowane są opady śniegu, w rejonach podgórskich z przyrostem pokrywy śnieżnej do 15 cm. Najbliższej nocy na północy i zachodzie kraju wystąpią przymrozki” - powiedział synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
W piątek zachmurzenie umiarkowane i małe na zachodzie i północy kraju, natomiast na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże. Tam wystąpią również opady deszczu, w rejonach podgórskich śniegu. W Małopolsce i na Górnym Śląsku przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 10-12 cm. Temperatura wyniesie od 8 st. C na północnym zachodzie, około 10 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich termometry wskażą od 4 do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty.
Najbliższej nocy poziom zachmurzenia taki sam jak w ciągu dnia, na zachodzie i północy miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200-300 m. Na południu i południowym wschodzie prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, z największą sumą opadów do 15 cm przyrostu pokrywy śnieżnej w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Temperatura minimalna od minus 4 st. C na północnym zachodzie, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty w górach z prędkością do 60 km/h.
Sobota z zachmurzeniem małym i umiarkowanym na zachodzie i północy, na krańcach południowych i południowo-wschodnich wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich Beskidów i Tatr przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 7 cm. Na Podkarpaciu możliwe burze, w trakcie których suma opadów wyniesie do 15 mm. Termometry wskażą od 9 st. na północnym zachodzie, około 10 st. C w centrum, do 17 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, zmienny, na południu okresami umiarkowany. W trakcie burz na podkarpaciu w porywach do 55 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, najmniej chmur na północnym wschodzie, a najwięcej na południu. Na obszarach podgórskich w województwie małopolskim i śląskim przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 15 cm. Temperatura przyjmie wartości od minus 1 st. C lokalnie na zachodzie, północy i rejonach podgórskich, do około 4-5 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, miejscami zmienny.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz dla części łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.
Na tych obszarach prognozowane są spadki temperatury od minus 4 do minus 2 st. C, miejscami nawet do minus 8 st. C przy gruncie. Alerty będą obowiązywały w nocy z piątku na sobotę i pozostaną w mocy do sobotniego poranka.
Adrian Siwek/PAP
