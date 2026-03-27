Z końcem marca przestanie obowiązywać uchwalona przez radnych Warszawy obniżka opłat za wywóz śmieci. Mieszkańcy stolicy. Mieszkańcy stolicy od 1 kwietnia zapłacą więcej za odbiór nieczystości.
1 kwietnia wrócą stawki sprzed czasowej obniżki, a ich wysokość zależy od rodzaju zabudowy.
Miesięcznie za odbiór posegregowanych śmieci z gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej trzeba będzie zapłacić 107 zł. (aktualnie stawka wynosi 91 zł.), a z gospodarstwa w zabudowie wielolokalowej 85 zł. (aktualnie 60 zł.).
„Nadal mogą liczyć na 9 zł ulgi”
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, nadal mogą liczyć na 9 zł ulgi w opłatach
— poinformował stołeczny ratusz.
Nie zmienią się zasady związane z segregacją odpadów. Dla mieszkańców, którzy nie będą tego robić lub będą segregować nieprawidłowo, opłaty za gospodarowanie odpadami będą dwukrotnie wyższe.
Ratusz podkreślił, że otwarcie spalarni na Targówku ustabilizuje ceny na rynku zagospodarowania odpadów zmniejszając ryzyko „skoków cen” przy braku mocy przerobowych. Zaznaczył, że podanie konkretnych wartości będzie możliwe po roku funkcjonowania obiektu w normalnych warunkach.
xyz/PAP
