Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji w procesie apelacyjnym w sprawie zadośćuczynienia dla aktywisty Grupy Granica Jakuba S. za zatrzymanie w 2021 r. Zdaniem sądu działania służb opierały się jedynie na subiektywnym przypuszczeniu i intuicji, a nie na obiektywnych dowodach wskazujących na popełnienie przestępstwa, czyli udziale w przemycie osób.
6 tys. zł od Skarbu Państwa „za krzywdę”
Przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku został odczytany wyrok w sprawie zadośćuczynienia dla aktywisty Grupy Granica za zatrzymanie w 2021 r. Chodzi o wydarzenia z 26 listopada 2021 r., kiedy Jakuba S. na pograniczu polsko-białoruskim zatrzymały służby w pobliżu granicy z Białorusią.
W pierwszej instancji, 27 czerwca 2025 r., Sąd Okręgowy w Toruniu uznał roszczenia aktywisty i zasądził od Skarbu Państwa 6 tys. zł wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez wnioskodawcę w wyniku zatrzymania.
Apelacje od wyroku wywiedli pełnomocnik wnioskodawcy i pełnomocnik uczestnika postępowania.
Sąd: Wyłączenie swobody aktywisty
Dziś Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.
W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że interwencja żołnierzy nie była zwykłą kontrolą drogową, lecz dynamiczną akcją, która doprowadziła do całkowitego wyłączenia swobody przemieszczania się aktywisty. Sąd podkreślił, że unieruchomienie pojazdu poprzez siłowe odebranie kluczyków oraz wydawanie wiążących poleceń pod nadzorem uzbrojonych żołnierzy wypełniło znamiona zatrzymania procesowego.
Zdaniem sądu działania służb opierały się jedynie na subiektywnym przypuszczeniu i intuicji, a nie na obiektywnych dowodach wskazujących na popełnienie przestępstwa. Podejrzenie udziału w przemycie osób, wywiedzione m.in. z tablic rejestracyjnych z innego województwa, nie znalazło potwierdzenia w toku późniejszych czynności. Sąd zauważył również, że patrol nie dysponował odpowiednim sprzętem do kontroli ruchu drogowego.
Sąd Apelacyjny uznał zasądzoną kwotę 6 tys. zł za odpowiednią i sprawiedliwą, oddalając argumentację strony wojskowej. Wyrok jest prawomocny.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/756519-oburzajace-oto-decyzja-sadu-ws-aktywisty-grupy-granica
