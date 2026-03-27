Czworo kandydatów stratuje w przedterminowych wyborach na wójta gminy Wojsławice (Lubelskie). Głosowanie odbędzie się w niedzielę. Przedterminowe wybory zarządzone zostały po śmierci dotychczasowego wójta gminy. Jednakże miejscowość ta jest szerzej znana dzięki… literaturze. W Wojsławicach rozgrywa się bowiem akcja cyklu opowiadań Andrzeja Pilipiuka, których bohaterem jest bimbrownik i egzorcysta Jakub Wędrowycz.
Rywalizuje czworo kandydadtów
Marek Wepa z Urzędu Gminy w Wojsławicach poinformował PAP, że powołanych zostało sześć komisji obwodowych i komisja gminna; uprawnionych do głosowania jest 2940 osób. Jak dodał, wszystkie lokale wyborcze są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a gmina organizuje też dowóz takich osób do lokali wyborczych.
O stanowisko wójta Wojsławic rywalizuje czworo kandydatów. Każdy z nich startuje z własnego komitetu. Każdy z nich podkreśla, że nie należy do żadnej partii politycznej, przy czym poszczególnych kandydatów popierają politycy różnych opcji.
O fotel włodarza gminy Wojsławice ubiega się obecny zastępca wójta gminy 32-letni Bartłomiej Szajner, który jest rolnikiem. W ostatnich wyborach parlamentarnych bez powodzenia startował do Sejmu z list Konfederacji. Zastępcą wójta Wojsławic został w lutym 2025 r. W przedterminowych wyborach, które odbędą się w niedzielę, poparcia udzielili mu m.in. samorządowcy z ościennych gmin, działacze Konfederacji, a także posłanka PiS Anna Dąbrowska-Banaszek.
Kandydatem oficjalnie popieranym przez PiS jest 29-letni Jędrzej Halerz. Wspierają go lokalni politycy PiS, w tym posłanka Monika Pawłowska, była europosłanka Beata Mazurek oraz samorządowcy z sejmiku woj. lubelskiego. Poparcia udzielił mu też były premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Halerza w Wojsławicach z okazji Dnia Kobiet.
Halerz jest przedsiębiorcą, wieloletnim współpracownikiem posłanki Pawłowskiej. W przeszłości pełnił m.in. funkcję koordynatora okręgowego partii Wiosna. Zrezygnował z członkostwa w partii w 2021 r., kiedy Pawłowska odeszła z klubu Lewicy i przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina (potem do PiS).
Na urząd wójta gm. Wojsławice chce zaś wrócić 62-letni Jacek Semeniuk, który pełnił już tę funkcję w latach 2002-14. Semeniuk jest rolnikiem. Poparcia w wyborach udzielili mu politycy PSL - m.in. europoseł Krzysztof Hetman oraz poseł Wiesław Różyński.
Jedyną kobietą wśród kandydatów jest przedsiębiorca, 56-letnia Jolanta Jabłońska. Poparcia udzielili jej m.in. samorządowcy ze starostwa w Chełmie. Jabłońska w latach 2018-24 była przewodniczącą Rady Gminy Wojsławice, jest prezesem Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice. W ostatnich wyborach samorządowych bez powodzenia ubiegała się o stanowisko wójta.
Przedterminowe wybory w Wojsławicach zarządzone zostały po śmierci dotychczasowego wójta gminy Henryka Gołębiowskiego, który zmarł nagle 3 stycznia 2026 r. w wieku 68 lat. Gołębiowski rządził gminą od 2014 r. W wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. startował z własnego komitetu i wygrał w pierwszej turze, zdobywając ponad 55 proc. poparcia (950 głosów).
Gmina Wojsławice leży we wschodniej części woj. lubelskiego, w powiecie chełmskim. Obejmuje 23 miejscowości, w których mieszka łącznie około 3,5 tys. mieszkańców. Wojsławice dawniej były miastem - prawa miejskie otrzymały w 1440 r., straciły je w 1869 r.
Wojsławice znane fanom literatury
W Wojsławicach rozgrywa się akcja popularnego cyklu opowiadań Andrzeja Pilipiuka, których kultowym bohaterem jest bimbrownik i egzorcysta Jakub Wędrowycz. W nawiązaniu do tej postaci i historii w Wojsławicach od 2006 r. organizowane są Dni Jakuba Wędrowycza, których program obejmuje m.in. spotkania z pisarzami, gry i zabawy jakubowe, rekonstrukcje, targi rękodzieła.
Na początku minionego tygodnia Andrzej Pilipiuk pojawił się nawet w Wojsławicach, o czym informowało w mediach społecznościowych wydawnictwo literackie Fabryka Słów.
Głosowanie w przedterminowych wyborach na wójta gminy Wojsławice odbędzie się niedzielę w godzinach od 7.00 do 21.00. Jeśli w pierwszej turze nie uda się wyłonić wójta, ponowne głosowanie odbędzie się 12 kwietnia.
