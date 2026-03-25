Przekręty w programie "Czyste Powietrze"? Prezes jednej ze spółek zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie. Trzymiesięczny areszt

Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali prezesa spółki podejrzewanego o oszustwo związane z programem „Czyste Powietrze”. Mężczyzna został aresztowany. Do zatrzymania, jak przekazało CBA, doszło na warszawskim lotnisku Chopina.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Europejska. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku ustalili, że mężczyzna wraca do Polski z Tajlandii, gdzie przebywał na stałe w celu uzyskania wizy rezydenta. Równocześnie przeszukano kilkanaście lokalizacji i zabezpieczono jako materiał dowodowy dokumentację oraz telefony komórkowe.

Nadużycia środków

Do zatrzymania doszło w śledztwie w sprawie nadużyć środków unijnych i krajowych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Zatrzymany to prezes spółki specjalizującej się w realizacji inwestycji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, współfinansowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) w ramach programu na lata 2021–2027.

Spółka pełniąc rolę zarówno wykonawcy, jak i przedstawiciela beneficjentów, złożyła wnioski o dofinansowanie do organów krajowych, uzyskując dotacje w wysokości ponad 6,9 mln zł. Zgodnie z ustaleniami środki zostały przekazane bezpośrednio do spółki, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań – w wielu przypadkach prac w ogóle nie rozpoczęto, mimo że zadeklarowano ich ukończenie

— wyjaśniło CBA.

Trzymiesięczny areszt dla prezesa

Dodało, że na chwilę obecną pokrzywdzonych zostało 37 beneficjentów programu, a działania spółki mogły doprowadzić do nadużyć finansowych na kwotę ponad 2 mln zł.

Zatrzymany prezes usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

