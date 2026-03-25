„W Tatrach i rejonie Zakopanego spodziewane są intensywne opady śniegu. Na szczytach może spaść ponad 30 cm” – poinformował PAP dyżurny synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia.
Jak przekazał synoptyk, opady obejmą głównie obszary powyżej 700 m n.p.m. i miejscami będą miały charakter intensywny. Alert będzie obowiązywał od czwartku do piątku. Na kolejne dni także zapowiadane są opady śniegu.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Podhalu, w tym w Zakopanem, może wynieść od 10 do 20 cm. W wyższych partiach Tatr suma opadów może przekroczyć 30 cm śniegu. Temperatura maksymalna w Zakopanem osiągnie około 1 st. C, na szczytach Tatr spadnie do około minus 5 st. C.
Niż genueński a załamanie pogody
Synoptycy wskazują, że za załamanie pogody odpowiada niż genueński, który formuje się nad południem Europy. Już w środę powstanie ośrodek niżowy, który będzie rozszerzał swój zasięg, a Małopolska znajdzie się na północnych obrzeżach zatoki niżowej w strefie falującego frontu atmosferycznego.
W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR oceniają, że pokrywa śnieżna jest na ogół dość stabilna. Po intensywnych opadach sytuacja lawinowa może się pogorszyć.
IMGW podkreśla, że ze względu na dynamiczny charakter zjawisk ostrzeżenie może być aktualizowane.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
