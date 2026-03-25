550 tys. zł na ratunek pszczołom. Rusza specjalny program w woj. podkarpackim. "Przełoży się to na poprawę ich zdrowotności"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Natalia Wierzbicka
Zarząd województwa podkarpackiego ogłosił konkurs ofert dotyczący poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich. Na ten cel zarezerwowano 550 tys. zł, co pozwoli na zakup i dystrybucję karmy dla ok. 110 tys. pszczelich rodzin w regionie.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie Adrian Biernacki, jest to pierwsze tego typu zadanie realizowane przez samorząd województwa.

Dodał, że decyzja o jego uruchomieniu zapadła w odpowiedzi na liczne sygnały od środowisk pszczelarskich, wskazujące na narastające problemy z dostępem do naturalnych pożytków, wynikające ze zmian klimatycznych oraz działalności człowieka.

Nadrzędnym celem zadania jest zapewnienie pszczołom wartościowego pokarmu w okresach ograniczonego dostępu do naturalnych zasobów, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich zdrowotności

— podkreślił Biernacki.

Bezpieczeństwo żywieniowe pszczół

Realizację projektu poprzedziła analiza naukowa przygotowana przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku. Eksperci wskazali na konieczność stosowania wysokiej jakości pokarmów energetycznych – konkretnie fondantów sacharozowych o wysokiej czystości chemicznej i niskim poziomie HMF. Ma to zminimalizować ryzyko błędów technologicznych i zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe owadów w trudnych warunkach zimowo-wiosennych.

Jak podał rzecznik, o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie ekologii i ochrony zwierząt na terenie województwa podkarpackiego. Wyłoniony w konkursie podmiot będzie odpowiedzialny za zakup i dystrybucję tzw. ciasta pszczelego.

Pomoc trafi do pszczelarzy zrzeszonych w związkach i kołach działających w regionie.

Poszczególni pszczelarze nie będą musieli składać indywidualnych wniosków. Wsparcie otrzymają za pośrednictwem swoich organizacji, które dysponują wiarygodnymi danymi o liczbie rodzin pszczelich

— wyjaśnił Biernacki.

Kwota 550 tys. zł została oszacowana na podstawie danych Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Zakłada ona przekazanie 1 kg karmy na każdą zgłoszoną rodzinę pszczelą. Choć – jak zaznacza urząd – jest to wsparcie uzupełniające, stanowi ono realną pomoc dla dużych pasiek i istotny sygnał wsparcia dla sektora.

Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażowy. Zarząd województwa zapowiada monitorowanie efektów i analizę potrzeb w kolejnych latach, uzależniając dalsze kroki od wyników pilotażu oraz przepisów unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

