Zarząd województwa podkarpackiego ogłosił konkurs ofert dotyczący poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich. Na ten cel zarezerwowano 550 tys. zł, co pozwoli na zakup i dystrybucję karmy dla ok. 110 tys. pszczelich rodzin w regionie.
Jak poinformował PAP rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie Adrian Biernacki, jest to pierwsze tego typu zadanie realizowane przez samorząd województwa.
Dodał, że decyzja o jego uruchomieniu zapadła w odpowiedzi na liczne sygnały od środowisk pszczelarskich, wskazujące na narastające problemy z dostępem do naturalnych pożytków, wynikające ze zmian klimatycznych oraz działalności człowieka.
Nadrzędnym celem zadania jest zapewnienie pszczołom wartościowego pokarmu w okresach ograniczonego dostępu do naturalnych zasobów, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich zdrowotności
— podkreślił Biernacki.
Bezpieczeństwo żywieniowe pszczół
Realizację projektu poprzedziła analiza naukowa przygotowana przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku. Eksperci wskazali na konieczność stosowania wysokiej jakości pokarmów energetycznych – konkretnie fondantów sacharozowych o wysokiej czystości chemicznej i niskim poziomie HMF. Ma to zminimalizować ryzyko błędów technologicznych i zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe owadów w trudnych warunkach zimowo-wiosennych.
Jak podał rzecznik, o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie ekologii i ochrony zwierząt na terenie województwa podkarpackiego. Wyłoniony w konkursie podmiot będzie odpowiedzialny za zakup i dystrybucję tzw. ciasta pszczelego.
Pomoc trafi do pszczelarzy zrzeszonych w związkach i kołach działających w regionie.
Poszczególni pszczelarze nie będą musieli składać indywidualnych wniosków. Wsparcie otrzymają za pośrednictwem swoich organizacji, które dysponują wiarygodnymi danymi o liczbie rodzin pszczelich
— wyjaśnił Biernacki.
Kwota 550 tys. zł została oszacowana na podstawie danych Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Zakłada ona przekazanie 1 kg karmy na każdą zgłoszoną rodzinę pszczelą. Choć – jak zaznacza urząd – jest to wsparcie uzupełniające, stanowi ono realną pomoc dla dużych pasiek i istotny sygnał wsparcia dla sektora.
Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażowy. Zarząd województwa zapowiada monitorowanie efektów i analizę potrzeb w kolejnych latach, uzależniając dalsze kroki od wyników pilotażu oraz przepisów unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/756363-550-tys-zl-na-ratunek-pszczolom-rusza-specjalny-program
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.