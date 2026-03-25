Prezydent RP Karol Nawrocki złożył kondolencje rodzinie, bliskim oraz całej społeczności górniczej, w związku z tragicznym wypadkiem w kopalni KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku, w którym zginął 42–letni górnik.
Polska Grupa Górnicza poinformowała o śmierci 42-letniego górnika dziś rano. Wypadek nastąpił wczoraj 700 metrów pod ziemią w trakcie przeładunku sekcji obudów ścianowych.
Głęboko poruszony przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku w kopalni KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku, w którym zginął 42-letni górnik. Rodzinie, bliskim oraz całej społeczności górniczej składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w tym bolesnym czasie
— napisał prezydent w serwisie X.
Cześć Jego pamięci
— dodał.
Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego wypadek w kopalni Jankowice jest pierwszym w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i trzecim w górnictwie w ogóle. Do dwóch wypadków śmiertelnych doszło już w górnictwie odkrywkowym.
W ub. roku w całym polskim górnictwie miało miejsce szesnaście wypadków śmiertelnych, w tym dwanaście w kopalniach węgla kamiennego.
KPRP/PAP/tt
