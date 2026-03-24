Rada Miasta Szczecin przegłosowała dziś utworzenie Strefy Czystego Transportu. Strefa obejmie Stare Miasto: całą nadodrzańską część starówki i fragment tzw. górnego tarasu, w granicach ulic: Wyszyńskiego, Tkackiej, do linii Trasy Zamkowej. Do SCT nie będą mogły wjeżdżać m.in. ponad 20-letnie diesle. „Ta strefa będzie miała same dziury i będzie tylko zaspokojeniem potrzeb radnych Zielonych i Koalicji Obywatelskiej” - ocenił radny PiS Krzysztof Romianowski.
Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu obejmie dolną, nadodrzańską część Starego Miasta oraz kwartał wyznaczony ulicami Wyszyńskiego, Tkacką i Trasą Zamkową. SCT poprowadzono po granicach funkcjonującej już Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Jak przekazano w uzasadnieniu uchwały, strefa ma podnieść atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawić jakości powietrza, ograniczyć hałas oraz umożliwić pozyskanie dodatkowych funduszy na rozwój infrastruktury miejskiej.
„Zaspokojeniem potrzeb radnych Zielonych i KO”
Uchwałę poparło 22 radnych klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy decyzję argumentowali m.in. tym, że „powietrze w Szczecinie jest dobre”, a strefy czystego transportu są „ideologiczną zagrywką”.
Dlaczego w Szczecinie na siłę chcemy zrobić strefę, która nam kompletnie nic nie da. Powietrze mamy dobrej jakości, bo mamy dobre położenie geograficzne; finansowanie zyskują miasta bez strefy czystego transportu.(…) Ta strefa będzie miała same dziury i będzie tylko zaspokojeniem potrzeb radnych Zielonych i Koalicji Obywatelskiej
— powiedział radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.
Władze miasta i radni rządzącej większości podkreślali, że Strefa Czystego Transportu ma być jednym z elementów zwiększających konkurencyjność miasta przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym szczególnie fundusze unijne przeznaczone na rozwój transportu publicznego i zrównoważonej mobilności.
My tutaj walczymy o 20 nowych elektrycznych autobusów. Walczymy o to, żeby w budżecie miasta zostało 70, a może i nawet więcej mln zł. Walczymy o to, żeby nikt nam nie zarzucił, że nie wypełniliśmy „kuponu”, który daje nam w perspektywie nową jakość, czyli te autobusy elektryczne
— mówił radny klubu OK Polska Piotr Kęsik.
Przewiduje szereg wyjątków
Do Strefy Czystego Transportu wjechać będą mogły samochody z silnikami benzynowymi, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r. (lub spełniające wymagania normy emisji spalin przynajmniej Euro 3) oraz diesle nie starsze niż 2005 r., spełniające normę Euro 4.
Projekt SCT przewiduje szereg wyjątków dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Strefy. Zakaz wjazdu nie będzie też dotyczył m.in. motocykli i pojazdów zabytkowych.
Udogodnieniem jest też wprowadzony do regulaminu SCT zapis, że pojazdy niespełniające wymogów dotyczących np. emisji spalin będą mogły przez 30 dni w roku wjechać do Strefy bez ograniczeń. Urzędnicy wyjaśnili, że kontrole pojazdów będą prowadzone na podstawie danych z CEPiK lub specjalnych naklejek na szybach.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
xyz/PAP
