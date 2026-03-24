Pożar budynku wielorodzinnego. Pomimo pomocy medycznej, życia dzieci nie udało się uratować. Trwa ustalanie przyczyn tragedii

autor: KW PSP Poznań/KP PSP w Pile
Dziś nad ranem w powiecie pilskim doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Śmierć poniosło dwoje dzieci.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP mł. asp. Martin Halasz przekazał, że tuż po godz. 8 rano strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym w Wysokiej.

Przed przybyciem ratowników na miejsce z budynku ewakuowało się 9 osób.

Strażacy z OSP po wejściu do obiektu ewakuowali dodatkowo trzy osoby: dwoje dzieci z mieszkania objętego pożarem oraz starszą kobietę z wyższej kondygnacji. Wobec dzieci bez funkcji życiowych natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową

— opisał strażak.

Życia dzieci nie udało się uratować

Dodał, że pomimo trwającej około godzinę reanimacji nie udało się uratować życia dzieci: 1,5 rocznego chłopca oraz trzyletniej dziewczynki.

Halasz podał, że pożar został opanowany i ugaszony, a spaleniu uległy elementy przedsionka oraz kuchni w jednym z mieszkań.

Na miejsce zadysponowano łącznie 9 zastępów ochotniczej i państwowej straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwa ustalanie przyczyn powstania pożaru.

xyz/PAP

