„Dyrektor WORD Biała Podlaska Wojciech Babicz szacuje, że w całym kraju najprawdopodobniej zostanie unieważnionych minimum ponad 1000 zdanych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 doradca Prezydenta RP Alvin Gajadhur.
Jak ujawnił dyrektor WORD Biała Podlaska Wojciech Babicz, co potem potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury, w części pytań losowanych podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy były błędy. Według MI dotychczas zidentyfikowano 21 osób, które w związku z tym mogły zostać poszkodowane. Zupełnie inne dane podał doradca Prezydenta RP Alvin Gajadhur.
Dyrektor WORD Biała Podlaska Wojciech Babicz szacuje, że w całym kraju najprawdopodobniej zostanie unieważnionych minimum ponad 1000 zdanych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy
— przekazał Alvin Gajadhur.
Powodem tej sytuacji są błędne pytania w bazie, za które odpowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. 3 marca zmieniły się przepisy ruchu drogowego, zostały znowelizowane. Trąbiono o tym, chwalono się, że będzie bezpieczniej, ale urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury zapomnieli o jednym drobnym szczególe, że trzeba zmienić pytania w bazie pytań na egzamin na prawo jazdy. Zapomnieli po prostu
— powiedział były Główny Inspektor Transportu Drogowego.
„Klimczak bohaterem memów”
Alvin Gajadhur zwrócił uwagę na fakt, że Dariusz Klimczak potrafi chwalić się tylko tym, co zrobił rząd Zjednoczonej Prawicy.
Pan minister Klimczak już jest bohaterem memów. Niedługo chyba odbierze zaszczytne pierwsze miejsce pani marszałek Kidawie-Błońskiej
— zauważył.
Pan minister Klimczak niestety nie potrafi zarządzać resortem. Jest tam totalny bałagan. Tylko na tym cierpią przyszli kierowcy, cierpią obywatele. Bo jeżeli ktoś idzie na egzamin na prawo jazdy, to oczekuje, że państwo jest dobrze do tego przygotowane. Zdaje ta osoba egzamin i później się okazuje, że zdała egzamin teoretyczny, a za chwilę okaże się, że będzie miała ten egzamin przez marszałka unieważniony
— mówił doradca prezydenta.
„Kto za to odpowie?”
Były Główny Inspektor Transportu Drogowego wskazał także, że ma niepełne dane jeszcze z Lubelszczyzny.
Do wczoraj wykryto, że wylosowano 167 błędnych pytań. Z tego 14 osób na Lubelszczyźnie powinno mieć unieważniony egzamin teoretyczny na prawo jazdy i to jeszcze nie wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na Lubelszczyźnie są sprawdzone, więc w skali kraju tak, jak napisał o tym dyrektor WORD-u Białej Podlaskiej, może to być kilkaset lub nawet tysiąc osób i kto za to odpowie?
— zapytał Alvin Gajadhur.
Wczoraj w rozpaczliwym komunikacie MI przyznało się do ośmiu błędnych pytań, ale tych błędnych pytań było co najmniej 13, a może dalej są w systemie, nie wiem
— dodał gość Telewizji wPolsce24.
Czytaj także
