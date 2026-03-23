„Chomik europejski, charakterystyczny gryzoń polskich pól, znika przez monokultury, brak kryjówek i presję drapieżników” – powiedziała PAP prof. Magdalena Hędrzak. Dodała, że jego los ma znaczenie wykraczające poza ochronę jednego gatunku.
Chomik europejski, największy chomik świata i zarazem jeden z najbardziej zagrożonych ssaków w Europie, został zwierzęciem roku 2026. Jak podkreśliła prof. Magdalena Hędrzak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jego dramatyczny spadek liczebności to sygnał poważnych zmian w środowisku rolniczym.
Gryzoń ten może osiągać do 30 cm długości i ważyć nawet 800–850 gramów. Ma charakterystyczne ubarwienie – czarny brzuch, rudy grzbiet i jasne plamy – które doskonale maskuje go w naturalnym środowisku. W Polsce występuje głównie w południowo-wschodniej części kraju, choć jego populacje są coraz bardziej rozdrobnione i izolowane.
Mamy w Polsce trzy linie filogeograficzne chomika i one są w różnej kondycji. Najlepiej radzi sobie linia wschodnia. Linia północna jest w bardzo złej sytuacji. Problemy w każdej z linii wynikają z postępującej fragmentacji siedlisk, przez co powstają izolowane, odcięte od siebie populacje, pojawia się chów wsobny i to bardzo osłabia gatunek
— wyjaśniła badaczka.
Zmiany środowiskow
Na jego liczebność silnie wpływają zmiany środowiskowe.
Kiedyś dieta chomika była bardziej zróżnicowana. Miał dostęp do roślin białkowych i bezkręgowców. Dziś dominują monokultury. Brakuje składników odżywczych, co przekłada się na mniejszą liczbę miotów i młodych
— wskazała prof. Hędrzak.
Dodała, że obserwuje się nawet kanibalizm wynikający z niedoborów pokarmowych. Problemem jest także szybkie tempo prac rolnych i likwidacja miedz, które kiedyś stanowiły schronienie i źródło pokarmu.
Presja drapieżników
Istotną rolę odgrywa również rosnąca presja drapieżników, w tym kotów.
Nie są to pojedyncze przypadki. Koty regularnie polują na chomiki, co znacząco wpływa na ich populację
— zaznaczyła badaczka.
Zdaniem ekspertki kluczowe znaczenie ma wdrożenie systemowych działań ochronnych.
Mamy gotowy krajowy program ochrony chomika, ale nie został on wdrożony. Potrzebna jest współpraca z rolnikami, wsparcie finansowe i realne narzędzia
— przekazała.
Podkreśliła, że los chomika europejskiego ma znaczenie wykraczające poza ochronę jednego gatunku.
Jeśli znika chomik, to znaczy, że coś poważnie zaburzyliśmy w środowisku. Ratując go, ratujemy system, który odpowiada za produkcję żywności i jakość naszego życia
— podsumowała.
Czytaj także
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/756131-najwiekszy-chomik-swiata-znika-z-polskich-pol-alarmujacy-sygnal
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
