Mały bohater wielkiego ekosystemu! Największy chomik świata znika z polskich pól. To alarmujący sygnał dla całego środowiska rolniczego

Chomik europejski w charakterystycznej pozycji „słupka" / autor: katanski/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
Chomik europejski, charakterystyczny gryzoń polskich pól, znika przez monokultury, brak kryjówek i presję drapieżników” – powiedziała PAP prof. Magdalena Hędrzak. Dodała, że jego los ma znaczenie wykraczające poza ochronę jednego gatunku.

Chomik europejski, największy chomik świata i zarazem jeden z najbardziej zagrożonych ssaków w Europie, został zwierzęciem roku 2026. Jak podkreśliła prof. Magdalena Hędrzak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jego dramatyczny spadek liczebności to sygnał poważnych zmian w środowisku rolniczym.

Gryzoń ten może osiągać do 30 cm długości i ważyć nawet 800–850 gramów. Ma charakterystyczne ubarwienie – czarny brzuch, rudy grzbiet i jasne plamy – które doskonale maskuje go w naturalnym środowisku. W Polsce występuje głównie w południowo-wschodniej części kraju, choć jego populacje są coraz bardziej rozdrobnione i izolowane.

Mamy w Polsce trzy linie filogeograficzne chomika i one są w różnej kondycji. Najlepiej radzi sobie linia wschodnia. Linia północna jest w bardzo złej sytuacji. Problemy w każdej z linii wynikają z postępującej fragmentacji siedlisk, przez co powstają izolowane, odcięte od siebie populacje, pojawia się chów wsobny i to bardzo osłabia gatunek

— wyjaśniła badaczka.

Zmiany środowiskow

Na jego liczebność silnie wpływają zmiany środowiskowe.

Kiedyś dieta chomika była bardziej zróżnicowana. Miał dostęp do roślin białkowych i bezkręgowców. Dziś dominują monokultury. Brakuje składników odżywczych, co przekłada się na mniejszą liczbę miotów i młodych

— wskazała prof. Hędrzak.

Dodała, że obserwuje się nawet kanibalizm wynikający z niedoborów pokarmowych. Problemem jest także szybkie tempo prac rolnych i likwidacja miedz, które kiedyś stanowiły schronienie i źródło pokarmu.

Presja drapieżników

Istotną rolę odgrywa również rosnąca presja drapieżników, w tym kotów.

Nie są to pojedyncze przypadki. Koty regularnie polują na chomiki, co znacząco wpływa na ich populację

— zaznaczyła badaczka.

Zdaniem ekspertki kluczowe znaczenie ma wdrożenie systemowych działań ochronnych.

Mamy gotowy krajowy program ochrony chomika, ale nie został on wdrożony. Potrzebna jest współpraca z rolnikami, wsparcie finansowe i realne narzędzia

— przekazała.

Podkreśliła, że los chomika europejskiego ma znaczenie wykraczające poza ochronę jednego gatunku.

Jeśli znika chomik, to znaczy, że coś poważnie zaburzyliśmy w środowisku. Ratując go, ratujemy system, który odpowiada za produkcję żywności i jakość naszego życia

— podsumowała.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

