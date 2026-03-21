Dramatyczny pożar na warszawskim Ursynowie. Życie straciły cztery osoby. Lądował śmigłowiec LPR, nad osiedlem unoszą się kłęby dymu

autor: Fratria/X/@MiastoUrsynow
Dziś na warszawskim Ursynowie doszło do poważnego pożaru. Ogień wybuchł w busie zaparkowanym przy strzelnicy, a następnie błyskawicznie przeniósł się na budynek. Jak potwierdziła stołeczna policja, są ofiary śmiertelne.

Na Ursynowie, przy ul. Migdałowej 4, doszło do pożaru. Zapalił się bus, a płomienie objęły także sąsiadującą strzelnicę. Informację potwierdził dyżurny prasowy KM PSP m.st. Warszawy w rozmowie z polsatnews.pl.

Początkowo służby informowały, że pięć osób zostało poszkodowanych. Później okazało się, że cztery osoby zginęły, a dwie kolejne ucierpiały, lecz żyją. Na miejscu pojawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Kłęby dymu nad osiedlem

Na zdjęciach z rejonu ulicy Migdałowej widać gęsty dym unoszący się nad budynkami.

