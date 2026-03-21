Naczelna Izba Aptekarska przekazała, że ponownie zaczyna działać system, którego ogólnoeuropejska awaria powodowała utrudnienia w obsłudze pacjentów w aptekach. Wcześniej Izba podała, że system służący weryfikacji autentyczności leków nie działał w Polsce i innych krajach.
Wygląda na to, że awarię udało się opanować, poszczególne kraje Austria, Węgry, Portugalia, Norwegia, w tym również Polska - wróciły lub wracają do pełnego działania
— napisała po południu Naczelna Izba Aptekarska (NIA) na X.
Ogólnoeuropejska awaria PLMVS
Dziś przed południem NIA przekazała, że z powodu ogólnoeuropejskiej awarii systemu PLMVS czas obsługi pacjentów w aptekach znacznie się wydłużył lub obsługa ta nie jest możliwa.
Awaria dotyczyła aptek i hurtowni farmaceutycznych. Według NIA system nie działał w Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, w Łotwie, Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji. NIA zapowiedziała, że przyczyny awarii będzie wyjaśniała i sprawdzała, a także informowała o stanowiskach innych instytucji w tej sprawie.
PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków nadzorowany przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków.
PAP/tt
