Lekarka pełniąca dyżur w punkcie nocnej pomocy lekarskiej w szpitalu w Pułtusku (Mazowieckie) miała ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. W takim stanie przyjęła ponad 20 pacjentów. Sprawą zajęła się miejscowa prokuratura.
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała, że pułtuska prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące narażenia pacjentów nocnej pomocy lekarskiej w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez pełniącą tam dyżur lekarkę. Za czyn ten grozi od 3 miesięcy do lat 5.
Nietrzeźwa lekarka
15 marca dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwej lekarce, która przyjmuje pacjentów w ramach nocnej pomocy medycznej.
Do szpitala Gajda-Med pojechali funkcjonariusze policji.
Na miejscu zastali lekarz I.L., która przyjmowała pacjentów. Została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie wykazało obecność alkoholu w ilości 1,20 mg/l (czyli ponad 2,5 prom. - PAP)
— powiedziała rzeczniczka.
Co wiadomo?
Lekarka została odsunięta od pracy; zorganizowano zastępstwo. Z ustaleń śledczych wynika, że w dniu zdarzenia przyjęła 23 pacjentów.
W toku postępowania zwrócono się do Szpitala Gajda-Med o nadesłanie kart medycznych oraz rejestru pacjentów przyjętych przez lekarkę 15 marca
— powiedziała prokurator.
Będą oni teraz przesłuchiwani w charakterze świadków.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755987-lekarka-pelnila-dyzur-w-pultuskim-szpitalu-kompletnie-pijana
