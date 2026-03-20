„Imienne zaproszenie Marty Nawrockiej przez Melanię Trump jest konsekwencją ubiegłorocznego wrześniowego spotkania obu par prezydenckich, polskiej i amerykańskiej, przy okazji odbywającej się 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku” – przekazał w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Jak przekazał Biały Dom, „w czasie dwudniowego szczytu pod hasłem „Fostering the Future Together” [Razem na rzecz Przyszłości - przyp. - red.], organizowanego przez pierwszą damę Melanię Trump, spotkają się przedstawiciele 45 krajów oraz 28 czołowych przedsiębiorstw technologicznych”.
Wspieranie bezpieczeństwa w Intrenecie
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazał, że Melania Trump, Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych, wystosowała imienne zaproszenie do Marty Nawrockiej, Pierwszej Damy RP.
To jest imienne zaproszenie do udziału w specjalnym programie, który zostanie inaugurowany w przyszłym tygodniu w Białym Domu - „Fostering the Future Together”. To program, którego głównym celem jest wspieranie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
— podkreślił Rafał Leśkiewicz.
Inicjatywa ta ma na celu zadbanie o przyszłość dzieci w kontekście wykorzystywania przez nich różnych narzędzi cyfrowych i nowych technologii. Jednym z celów spotkania jest również dyskusja o tym, jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu, w tym przede wszystkim przed hejtem. To są zasadnicze cele spotkania, na które udaje się Pierwsza Dama Marta Nawrocka
— wskazał rzecznik prezydenta.
Marta Nawrocka w globalnej inicjatywie
Doprecyzował, że „to jest dwudniowe spotkanie, które odbędzie się w dniach 24-25 marca”.
Na spotkanie, w którym weźmie udział Marta Nawrocka, zaproszone zostały pierwsze damy z 45 państw świata. Będą też przedstawiciele kilkudziesięciu firm technologicznych. To imienne zaproszenie jest konsekwencją ubiegłorocznego wrześniowego spotkania obu par prezydenckich, polskiej i amerykańskiej, przy okazji odbywającej się 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku
— wyjaśnił Rafał Leśkiewicz.
Marta Nawrocka rozmawiała wówczas z Melanią Trump i w konsekwencji tego otrzymała imienne zaproszenie na to spotkanie. Program obejmuje dwie sesje odbywające się w Departamencie Stanu 24 marca, a następnie 25 marca w Białym Domu
— poinformował.
Walka z hejtem w Internecie
Rzecznik prezydenta zaznaczył, że „będzie to spotkanie, podczas którego uczestnicy podejmą kwestie związane z nowymi technologiami oraz ich wpływem na dzieci i młodzież”.
A to jest jeden z głównych obszarów zainteresowania Pierwszej Damy Marty Nawrockiej, która wielokrotnie podkreślała, że jednym z obszarów jej aktywności publicznej będzie walka z hejtem w Internecie. To także jeden z celów Fundacji „Blisko Ludzkich Spraw” pani Marty Nawrockiej
— wskazał Rafał Leśkiewicz.
Z komunikatu Białego Domu wynika, że w inicjatywie oprócz Polski uczestniczą też między innymi: Francja, Panama, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Litwa, Nigeria, Paragwaj, Arabia Saudyjska, Aruba, Maroko, Kenia i Izrael. Branżę technologiczną będą reprezentować m.in. OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir Adobe, Google i Zoom Communications.
wPolityce.pl/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755976-rafal-leskiewicz-o-kulisach-wizyty-marty-nawrockiej-w-usa
