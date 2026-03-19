Mieszkaniec Andrychowa pracował w swoim ogrodzie. Nagle trafił na... minę przeciwpiechotną! "Bardzo niebezpieczne"

autor: Fratria
autor: Fratria

Minę przeciwpiechotną znalazł mieszkaniec Andrychowa podczas prac w swoim ogrodzie – podała rzeczniczka wadowickiej policji asp. szt. Agnieszka Petek. Niewybuchem zajęli się saperzy z Krakowa. Zabrali go, by zneutralizować go na poligonie.

Petek powiedziała, że Andrychowianin o znalezisku powiadomił policję wczoraj późnym wieczorem. Podczas prac w przydomowym ogrodzie natknął się na minę o wysokości 15 cm i średnicy 8 cm.

Andrychowscy policjanci dziś zabezpieczali miejsce znaleziska do czasu przyjazdu saperów. Zabrali niewybuch i przetransportowali go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.

Tego rodzaju znaleziska są bardzo niebezpieczne. Zabronione jest ich odkopywanie, przenoszenie czy rozbrajanie. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem. W przypadku odnalezienia niewybuchu należy jak najszybciej skontaktować się z policją

— przestrzegła rzeczniczka wadowickiej policji.

tkwl/PAP

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

