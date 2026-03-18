Mężczyzna oskarżony o kilka przestępstw, m.in. o śmiertelne pobicie zakonnika w 2021 r. w Siedlcach - ze względu na chorobę psychiczną - został uznany za osobę niepoczytalną. Na tej podstawie sąd umorzył postępowanie. 26-latek trafi do psychiatrycznego zakładu zamkniętego.
Prokuratura oskarżała Rafała J. także o zamordowanie w 2022 r. w Sokołowie Podlaskim 49-letniej Ukrainki, usiłowania zabójstwa dwóch mężczyzn oraz spowodowanie uszkodzenia ciała u kolejnej osoby.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka Sądu Okręgowego w Siedlcach Agnieszka Karłowicz, sąd uznał mężczyznę za winnego dokonania tych wszystkich czynów.
Jednocześnie - na podstawie opinii biegłych - stwierdził, że w chwili ich popełniania Rafał J. był osobą niepoczytalną - z powodu choroby psychicznej nie mógł rozpoznać znaczenia tych czynów i pokierować swoim postępowaniem
— powiedziała sędzia Karłowicz.
Rafał J. ma trafić do ośrodka psychiatrycznego
Na tej podstawie sąd umorzył postępowanie. Jednocześnie orzekł, że Rafał J. ma być umieszczony w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym, ponieważ - w ocenie biegłych - istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mógłby dokonać w przyszłości podobnych przestępstw. Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać.
W grudniu 2022 r. roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Rafałowi J. Mężczyzna został oskarżony o pięć przestępstw.
Jednym z nich było zabójstwo 35-letniego zakonnika, do którego doszło 11 listopada 2021 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie). Wieczorem 35-letni franciszkanin, posługujący w jednej z tamtejszych parafii, podczas spaceru po parku miejskim został brutalnie pobity. Doznał śmiertelnych obrażeń. Sprawca zadał ofierze trzy uderzenia w tył głowy. Nieprzytomny franciszkanin trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.
Zabójstwo Ukrainki
Nieco później prokuratura połączyła sprawę śmierci duchownego z dokonanym w Sokołowie Podlaskim zabójstwem 49-letniej Ukrainki. Sprawca zadał kobiecie dziesięć ciosów młotkiem w głowę.
Na podstawie zapisów monitoringu jako podejrzewanego o dokonanie zabójstwa kobiety wytypowano Rafała J. Na zabezpieczonych od niego butach, odzieży oraz młotku były ślady krwi pokrzywdzonej. Mężczyzna usłyszał zarzut pobicia kobiety ze skutkiem śmiertelnym.
Zebrane dowody, między innymi ekspertyzy kryminalistyczne, dostarczyły wystarczających podstaw do przyjęcia, że zabójcą zakonnika i kobiety jest ta sama osoba. Ustalenia te możliwe były dzięki wielomiesięcznej, żmudnej pracy procesowej i analitycznej prokuratury i policji
— informowała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.
Rafał J. został też oskarżony usiłowanie zabójstwa w Sokołowie Podlaskim innego mężczyzny, którego miał zaatakować tępym narzędziem oraz o pobicie i spowodowanie uszkodzeń ciała innej przypadkowo spotkanej osoby. Wśród zarzutów postawionych 26-latkowi było też usiłowanie dokonania zabójstwa współwięźnia na terenie zakładu karnego w Siedlcach. Rafał J. zaatakował go w celi, uderzając metalowym krzesłem.
tkwl/PAP
