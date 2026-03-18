Pożar na warszawskiej Białołęce. Jedna osoba została przewieziona do szpitala . "Nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym"

Zdj. ilustracyjne - Straż Pożarna/na miniaturce zdjęcia z miejsca pożaru / autor: Fratria/FB: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Na warszawskiej Białołęce zapaliła się elewacja nowo powstającego budynku. Do akcji zadysponowano 18 zastępów Straży Pożarnej, według policji - 9 zastępów. Na miejscu pojawiają się także inne służby – policja i karetki. Dym widać aż z centrum Warszawy.

W okolicach ulicy Laurowej na warszawskiej Białołęce pali się elewacja nowo powstającego budynku.

Służby są na miejscu i prowadzą intensywne działania mające na celu opanowanie ognia

— informuje na Facebooku Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy.

"Gęsty, czarny dym"

Jak dowiadujemy się z komunikatu, „strażacy walczą z ogniem, który objął ocieplenie obiektu”.

Ze względu na specyfikę materiału (styropian), nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym

— podaje KM PSP.

Priorytetem strażaków jest ugaszenie pożaru. Konieczna jest również szybka pomoc jednej osobie, która znajduje się w kabinie dźwigu (żurawia).

Siły na miejscu: W operacji bierze udział 18 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Działaniami na miejscu kieruje Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy, bryg. Jakub Okólski. Obecne są również Grupa Operacyjna Miasta oraz Województwa i Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, JRG APoż

— poinformowano.

Sytuacja rozwojowa

Nowo powstający budynek ma cztery piętra, a pożar objął ok. 40 metrów kwadratowych elewacji - podaje z kolei Polsat News.

Ewakuowano pracowników placu budowy. Opóźnienia ewakuacji miały jednak miejsce w przypadku operatora żurawia budowlanego

— czytamy.

W tym momencie udało się opanować pierwsze oznaki pożaru, jednak sytuacja nadal jest rozwojowa.

Pali się elewacja w powstającym budynku na Białołęce. Na miejsce zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej

— przekazała mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowy mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po godzinie 15.00 asp. Łukasz Wujek z miejskiej straży pożarnej poinformował, że zlokalizowano już zarzewie pożaru, trwa dogaszanie i przeszukiwanie terenu.

20 pracowników z budowy ewakuowało się z budynku, ewakuowano również dwie osoby z budynku naprzeciwko. Uratowano operatora dźwigu uwięzionego w kabinie. Został przewieziony do szpitala

— dodał.

FB/Polsat News/PAP/Joanna Jaszczuk

Powiązane tematy

