Dwa tramwaje zderzyły się na Ochocie, osiem osób zostało przewiezionych do szpitala. Utrudnienia w kursowaniu tramwajów w tym rejonie.
Przed godziną 11 dostaliśmy informację o zderzeniu dwóch tramwajów w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. Tramwaje jechały w kierunku Placu Narutowicza. Na tramwaj linii 9 stojący na czerwonym świetle najechał tramwaj linii 1
— powiedział mł. asp. Jakub Filipiak ze stołecznej policji.
Osiem osób w szpitalu
Osiem osób przewieziono do szpitala.
Motorniczych przebadano pod kątem zawartości alkoholu w organizmie, są trzeźwi
— zaznaczył.
Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że żadna z osób poszkodowanych nie znajduje się w stanie zagrażającym życiu.
Policja pracuje jeszcze na miejscu. Będziemy ustalać przyczyny zdarzenia, zabezpieczamy monitoring i rejestratory jazdy
— dodał.
Utrudnienia na torach
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów linii 1, 7, 9 i 25.
Tramwaje skierowano na trasy objazdowe. Linie 1, 7, 9, 25 w kierunku P+R Al.Krakowska, Banacha - skrócone są do pętli Pl.Starynkiewicza, natomiast w stronę Annopol/ Kawęczyńska-Bazylika/ Gocławek - skrócone do pętli Pl. Narutowicza.
Uruchomiona jest linia zastępcza na trasie: Pl. Narutowicza, Grójecka, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Dw. Centralny.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755787-dramat-na-ochocie-dwa-tramwaje-wbily-sie-w-siebie-sa-ranni
