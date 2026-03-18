Nagłe zderzenie tramwajów na czerwonym świetle na Ochocie! Osiem osób trafiło do szpitala. Są trasy objazdowe, służby w akcji

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Dwa tramwaje zderzyły się na Ochocie, osiem osób zostało przewiezionych do szpitala. Utrudnienia w kursowaniu tramwajów w tym rejonie.

Przed godziną 11 dostaliśmy informację o zderzeniu dwóch tramwajów w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. Tramwaje jechały w kierunku Placu Narutowicza. Na tramwaj linii 9 stojący na czerwonym świetle najechał tramwaj linii 1

— powiedział mł. asp. Jakub Filipiak ze stołecznej policji.

Osiem osób w szpitalu

Osiem osób przewieziono do szpitala.

Motorniczych przebadano pod kątem zawartości alkoholu w organizmie, są trzeźwi

— zaznaczył.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że żadna z osób poszkodowanych nie znajduje się w stanie zagrażającym życiu.

Policja pracuje jeszcze na miejscu. Będziemy ustalać przyczyny zdarzenia, zabezpieczamy monitoring i rejestratory jazdy

— dodał.

Utrudnienia na torach

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów linii 1, 7, 9 i 25.

Tramwaje skierowano na trasy objazdowe. Linie 1, 7, 9, 25 w kierunku P+R Al.Krakowska, Banacha - skrócone są do pętli Pl.Starynkiewicza, natomiast w stronę Annopol/ Kawęczyńska-Bazylika/ Gocławek - skrócone do pętli Pl. Narutowicza.

Uruchomiona jest linia zastępcza na trasie: Pl. Narutowicza, Grójecka, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Dw. Centralny.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

