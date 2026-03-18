Wiosna coraz śmielej zagląda do kraju, przynosząc jaśniejsze niebo, łagodniejsze temperatury i pierwsze dłuższe chwile ze słońcem. Choć poranki wciąż bywają chłodne i spowite mgłami, w powietrzu już czuć zmianę – tę lekką, świeżą nutę, która zapowiada nadchodzące ocieplenie i budzącą się do życia przyrodę.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zachodnia Europa oraz jej krańce północno-zachodnie są w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych; pozostały obszar kontynentu pozostaje w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad południowym Bałtykiem. Ze wschodu napływa powietrze polarne kontynentalne.
Termometry pokażą nawet 15 st. C!
W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w rejonie mgieł oraz okresami na wschodzie zachmurzenie duże. Rano miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-400 m (lokalnie do 100 m), które w rejonie wybrzeża, zwłaszcza w środkowej i wschodniej części, mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 st. C do 15 st. C, chłodniej lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, około 8 st. C; najchłodniej na wybrzeżu w rejonie długo utrzymujących się mgieł, od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby, na południu okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, na północy miejscami również zmienny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h.
W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane, w rejonie mgieł oraz w drugiej połowie nocy na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie duże. Nad ranem na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza w północnej połowie kraju, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-400 m, a lokalnie do 100 m; mgły lokalnie mogą marznąć i osadzać szadź. Temperatura minimalna od -2 st. C do 1 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na północy, około -4 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-wschodniego i wschodniego. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.
Jednak w górach spadnie jeszcze śnieg
W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju, również rozpogodzenia. Lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, a wysoko w Karpatach śniegu. Rano miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-400 m (lokalnie do 100 m), które miejscami w rejonie wybrzeża mogą się utrzymywać do godzin popołudniowych. Temperatura maksymalna od 9 st. C do 13 st. C, chłodniej miejscami w rejonie wybrzeża oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, od 5 st. C do 8 st. C. Wiatr słaby, na południu kraju okresami umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km/h.
W środę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 14 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.
W nocy w Warszawie zachmurzenie małe. Możliwe silne zamglenie. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.
W czwartek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna około 10 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
