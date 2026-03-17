Rzecznik praw obywatelskich zainterweniował w sprawie odstrzału dzików w Warszawie i w podwarszawskim powiecie otwockim. To reakcja na głosy mieszkańców pytających o zagrożenia powodowane przez dziki, a także o bezpieczeństwo podczas ich odstrzału.
Mieszkańcy napisali do RPO w sprawie zagrożenia powodowanego przez dziki żyjące w Warszawie, m.in. dla dzieci z przedszkola na Białołęce. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do miejskiego biura ochrony środowiska.
Opisując działania zmierzające do zmniejszenia populacji dzików, BOŚ podkreśliło, że będą one nadal prowadzone tak, by utrzymać rozsądną liczbę dzików na terenach leśnych stolicy. Nie ma zaś mowy o ich całkowitym wytępieniu ani też zgody na nadmierny rozrost populacji. Obie skrajności są niekorzystne dla ekosystemu
— przekazał RPO.
Odstrzał redukcyjny lub odłów 1550 dzików
Od 2022 r. prezydent Warszawy wydał sześć decyzji na odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem łącznie 1550 dzików. Obecnie obowiązuje decyzja z 27 czerwca 2025 r. na odłów z uśmierceniem 400 dzików i odstrzał redukcyjny 100 dzików.
W Warszawie obowiązuje też decyzja marszałka województwa mazowieckiego „na odstępstwo od zakazu płoszenia dzików przy braku możliwości przeprowadzenia odłowu lub odstrzału redukcyjnego, np. na terenie osiedli mieszkaniowych i zabudowy oświatowej”.
Jednak, jak zaznaczyło BOŚ, płoszenie dzików przynosi coraz mniejsze efekty, gdyż po wypłoszeniu zwierzęta szybko wracają.
Prawdopodobnie podczas pandemii wykształciła się populacja »miejskich dzików«, która w odróżnieniu od populacji »leśnych dzików« nie boi się ludzi
— oceniło BOŚ.
Zniesienie zakazu odłowu dzików
Ponadto prezydent Warszawy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zniesienie zakazu odłowu dzików i ich przemieszczania, „co ma znaczący wpływ na możliwość przeprowadzenia skutecznych działań w celu zmniejszenia liczby dzików”. Wystąpił też do sejmiku województwa o uchwałę określającą miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji dzików.
BOŚ przekazało, że prowadzone są również działania informacyjno-edukacyjne, tak by pies w lesie był zawsze na smyczy, by nie dokarmiać dzików i zabezpieczać śmieci przed nimi.
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia, RPO nie znalazł podstaw do podejmowania dalszych działań w tej sprawie.
Odstrzał 100 dzików w Józefowie
Z drugiej strony do RPO zgłoszono sprawę planowanego w marcu 2026 r. odstrzału redukcyjnego 100 dzików w Józefowie, który ma się odbywać w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Rzecznik spytał starostę otwockiego o środki ochrony podczas odstrzału.
Wnioskodawczyni wskazuje, że z ankiety dla lokalnego pisma wynika, iż większość mieszkańców sprzeciwia się odstrzałowi i w złożonej petycji wnosi o jego zaniechanie. Sprzeciw wynika głównie z obaw o życie i zdrowie ludzi, zwłaszcza że odstrzał ma się odbywać w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Ogranicza to ponadto prawo mieszkańców do swobodnego przemieszczania się
— przekazał RPO.
Zdaniem wnioskodawczyni odstrzał ma się odbyć z naruszeniem Prawa łowieckiego, które zabrania strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Część odstrzału ma być przeprowadzona na terenie rezerwatu przyrody Świder, co także może naruszać prawo. Wnioskodawczyni podkreśla, że wiosną dziki mają młode, a odstrzał dorosłych osobników może oznaczać śmierć młodych zwierząt z głodu, co może prowadzić do naruszenia zasad ochrony zwierząt. Starosta nie odpowiedział na pytania mieszkańców.
Zastępca rzecznika praw obywatelskich Adam Krzywoń poprosił starostę Tomasza Laskusa o stanowisko i informację, jakie środki ochrony zostaną wdrożone podczas odstrzału zwierząt.
PAP/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755732-odstrzal-dzikow-budzi-emocje-rpo-wkracza-do-akcji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.