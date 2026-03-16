Przy warszawskim Placu Krasińskich powstaną dwa nowe obiekty: siedziba Sądu Apelacyjnego oraz gmach Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Z wizualizacji wynika, że będzie to kolejny betonowy klocek, a pod budowę trzeba będzie wyciąć setki drzew - w obszarze chronionym, w otulinie UNESCO!
W Warszawie setki drzew będą musiały ustąpić miejsca kolejnej „betonozie” - tym razem przy ul. Świętojerskiej 9, na tyłach kompleksu Wymiaru Sprawiedliwości mieszczącego się przy warszawskim Placu Krasińskich. Mają tam powstać dwa nowe obiekty. Rzecz w tym, że mówimy o obszarze chronionym, a wizualizacja pokazuje, że zapowiada się kolejny betonowy „kloc”.
Co powstanie przy Świętojerskiej 9?
Na tyłach kompleksu Wymiaru Sprawiedliwości przy warszawskim Placu Krasińskich powstaną dwa nowe obiekty: siedziba Sądu Apelacyjnego oraz gmach Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Budynki autorstwa pracowni Projekt Praga wypełnią pustą parcelę i uzupełnią zabudowę z końca lat 90.
— czytamy na portalu Magazynu WhiteMAD.
Czy obszar widoczny na zdjęciu jest na pewno pusty? Nie - jest pełen drzew, z których wiele trzeba będzie wyciąć.
Jakby tego było mało, ul. Świętojerska 9 leży w obszarze chronionym, ponieważ znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum miasta. Oznacza to, że inwestycje na tym terenie podlegają szczególnym wymogom konserwatorskim.
Czy rzeczywiście jest to właściwe miejsce na szare, betonowe gmaszysko?
whitemad.pl/FB/red
