Kolejny betonowy kloc w Warszawie! Ma stanąć w obszarze chronionym, w sąsiedztwie historycznego centrum miasta

  • Kraj
  • opublikowano:
Panorama Warszawy - na miniaturze wizualizacja / autor: Fratria/FB
Przy warszawskim Placu Krasińskich powstaną dwa nowe obiekty: siedziba Sądu Apelacyjnego oraz gmach Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Z wizualizacji wynika, że będzie to kolejny betonowy klocek, a pod budowę trzeba będzie wyciąć setki drzew - w obszarze chronionym, w otulinie UNESCO!

W Warszawie setki drzew będą musiały ustąpić miejsca kolejnej „betonozie” - tym razem przy ul. Świętojerskiej 9, na tyłach kompleksu Wymiaru Sprawiedliwości mieszczącego się przy warszawskim Placu Krasińskich. Mają tam powstać dwa nowe obiekty. Rzecz w tym, że mówimy o obszarze chronionym, a wizualizacja pokazuje, że zapowiada się kolejny betonowy „kloc”.

Co powstanie przy Świętojerskiej 9?

Na tyłach kompleksu Wymiaru Sprawiedliwości przy warszawskim Placu Krasińskich powstaną dwa nowe obiekty: siedziba Sądu Apelacyjnego oraz gmach Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Budynki autorstwa pracowni Projekt Praga wypełnią pustą parcelę i uzupełnią zabudowę z końca lat 90.

— czytamy na portalu Magazynu WhiteMAD.

Czy obszar widoczny na zdjęciu jest na pewno pusty? Nie - jest pełen drzew, z których wiele trzeba będzie wyciąć.

Jakby tego było mało, ul. Świętojerska 9 leży w obszarze chronionym, ponieważ znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum miasta. Oznacza to, że inwestycje na tym terenie podlegają szczególnym wymogom konserwatorskim.

Czy rzeczywiście jest to właściwe miejsce na szare, betonowe gmaszysko?

whitemad.pl/FB/red

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych