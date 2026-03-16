Część pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. rozpoczęła protest głodowy - poinformowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Jest formą sprzeciwu wobec „osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego”. Zakład wchodzi w skład grupy Orlen. Do sprawy odniósł się europoseł PiS Daniel Obajtek.
„Solidarność” regionu toruńsko-włocławskiego poinformowała dziś na swojej stronie internetowej, że ponad dwie godziny temu część pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. rozpoczęła protest głodowy.
Protest ma być formą sprzeciwu, jak wskazuje Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie, wobec „osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego oraz braku działań państwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem surowcowym i energetycznym kraju”.
Związkowcy skierowali pismo do premiera Donalda Tuska i ministra energii Miłosza Motyki. Apelują o pilne działania i spotkanie. Wskazali, że protest głodowy jest „aktem najwyższej desperacji pracowników”. Zdaniem protestujących ma miejsce degradacja zaplecza technologicznego i przemysłowego służącego do wydobywania soli do produkcji sody.
Na stronie internetowej „Solidarności” wskazano, że „brak reakcji władz może doprowadzić do utraty infrastruktury i kompetencji technologicznych o znaczeniu strategicznym dla państwa”.
Postulaty protestujących
Wśród postulatów protestujących jest przejęcie przez Skarb Państwa kontroli nad strategicznymi aktywami związanym z produkcją soli i sody, stworzenie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach, a także budowa warzelni soli i powołanie spółki celowej odpowiedzialnej za realizację programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa. Protestujący domagają się także wstrzymania działań prowadzących do likwidacji lub sprzedaży infrastruktury o znaczeniu strategicznym.
Inowrocławskie Kopalnie Solino „Solino” są spółką akcyjną w składzie Grupy Orlen. PAP poprosiła Orlen o komentarz w sprawie rozpoczętego protestu głodowego.
Biuro prasowe Orlenu poinformowało w poniedziałek na platformie X, że protestuje 4 spośród blisko 250 pracowników spółki. Protestujący pracownicy są zrzeszeni w jednym z 5 związków działających w Solinie.
Pozostałe 4 związki reprezentujące ponad 80 proc. załogi podpisały porozumienie z zarządem
— przekazał Orlen.
„Alarmują, że niszczony jest potencjał”
Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Pracownicy IKS Solino z grupy Orlen rozpoczęli strajk głodowy! Alarmują, że niszczony jest potencjał, który ma znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego, surowcowego i przemysłowego Polski
— napisał europoseł PiS na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755642-strajk-glodowy-w-kopalni-z-grupy-orlen-obajtek-alarmuja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.