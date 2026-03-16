To elementy rosyjskiego drona? Mężczyzna w gminie Wyryki znalazł szczątki niezidentyfikowanego obiektu na swojej działce

Metalowe szczątki niezidentyfikowanego obiektu jeden z mieszkańców odnalazł w Krzywowierzbie w gm. Wyryki (Lubelskie) – podała policja. Jak dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do MON, chodzi najprawdopodobniej o szczątki rakiety użytej do strącania rosyjskich dronów we wrześniu ub.r.

Podinsp. Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie poinformowała PAP, że 70-letni mieszkaniec zawiadomił funkcjonariuszy o znalezisku w poniedziałek po godz. 9.

Mężczyzna wykonywał prace leśne na swojej działce. Zauważył drzewo, które było złamane i w pobliżu znalazł szczątki metalowe niezidentyfikowanego obiektu

— powiedziała Szymańska.

Dodała, że na miejscu znalezienia szczątków pracuje Żandarmeria Wojskowa i policyjni pirotechnicy.

Postępowanie prokuratury ws. rosyjskich dronów w Polsce

O zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Okręgowa w Lublinie, której 8. Wydział do spraw Wojskowych nadzoruje postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ub.r. Policja nie wyklucza, że nowe znalezisko ma związek z tymi zdarzeniami.

Jak dowiedziała się PAP w poniedziałek po południu w źródłach zbliżonych do resortu obrony, znalezione szczątki także są najprawdopodobniej związane z wtargnięciem rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września ub.r.; tym razem chodzić ma jednak - wskazują źródła - nie o szczątki drona, a rakiety użytej przez polskie lub sojusznicze lotnictwo do strącenia intruzów.

W wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ub.r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. W Wyrykach-Woli (ok. 12 km od Krzywowierzby) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy.

Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

