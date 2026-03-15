Małopolska policja poinformowała, że pod zawalonym dachem kamienicy przy ul. Grzegórzeckiej nie znaleziono żadnych osób. Na miejscu policja będzie prowadzić oględziny.
Akcja służb ratowniczych związana z zawaleniem dachu kamienicy przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie zakończyła się około godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę. Jak poinformowała PAP małopolska policja, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Podczas przeszukania obiektu nie odnaleziono żadnych osób pod zawalonym dachem. Na miejscu nadal pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren przed wejściem osób postronnych do uszkodzonego budynku
— przekazała PAP Iwona Szelichiewicz z biura prasowego małopolskiej policji.
Zaplanowane są też m.in. oględziny budynku z technikiem kryminalistycznym.
Zawalenie dachu
Po zawaleniu się dachu inspektor nadzoru budowlanego wydał w sobotę późnym wieczorem zalecenie o opuszczeniu mieszkań dla 14 osób z sąsiedniego budynku. Według informacji policji, sześć z nich zdecydowało się na nocleg w lokalach zastępczych, osiem pozostało w swoich mieszkaniach.
Dach niezamieszkałej kamienicy przy ul. Grzegórzeckiej zawalił się w sobotę około godz. 18. Na miejscu zdarzenia działała policja, straż pożarna, budynek był przeszukiwany także przy wsparciu psów lawinowych.
Adrian Siwek/PAP
