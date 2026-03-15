Szef kuchni prezydenta RP Łukasz Miecznikowski w nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP odsłonił kulisy przygotowań do kolacji, podczas której para prezydencka przyjęła parę królewską Szwecji.
Jesteśmy w trakcie przygotowań kolacji z udziałem króla Szwecji i królowej Szwecji. Jest to dla mnie wyróżnienie przede wszystkim dlatego, że postanowiliśmy rozpocząć cykl tak naprawdę pokazywania tego, co daje nasza polska ziemia
— wskazał Łukasz Miecznikowski.
I w przypadku wizyty króla Szwecji postanowiliśmy przygotować kuchnię inspirowaną małopolską. Będą wędzone pstrągi z Ojcowskiego Parku Narodowego, mamy sól z Wieliczki, mamy jelenia z małopolski, mamy kawior Antonius, który również pochodzi z wód Małopolski, mamy jabłka łąckie. Mamy naprawdę wszystko, co się udało zebrać z pięknego województwa małopolskiego. A co najważniejsze podczas dzisiejszej uroczystości towarzyszy nam szkoła gastronomiczna z Gdańska, która będzie częścią serwisu, jestem z tego niesamowicie dumny
— zaznaczył.
Wizyta króla Szwecji
10 i 11 marca król Szwecji Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwia przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się z polską parą prezydencką - Karolem i Martą Nawrockimi, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałkiem Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Król Szwecji spotkał się także z premierem Donaldem Tuskiem i wziął udział w Szwedzko-Polskim Forum Obrony Totalnej „Silniejsi Razem”.
Parze królewskiej towarzyszyła liczna delegacja członków szwedzkiego rządu, w tym ministra spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard, minister obrony Pal Jonson, minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin czy ministra kultury Parisa Liljestrand. Delegacji towarzyszą również przedstawiciele szwedzkiego biznesu, reprezentujący łącznie około 60 firm oraz instytucji takich jak szwedzkie politechniki czy instytuty badawcze.
Wizyta szwedzkiej pary królewskiej rozpoczęła się od spotkania z polską parą prezydencką.
Po spotkaniu z królem Szwecji prezydent Nawrocki podkreślił, że pierwsza od 15 lat wizyta szwedzkiego monarchy w Polsce stanowi potwierdzenie obecnego, jak powiedział, doskonałego stanu relacji polsko-szwedzkich. Poinformował, że rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i wspólnych formatów, takich jak Unia Europejska, NATO czy Rada Państw Morza Bałtyckiego.
Prezydent podkreślił, że obecnie Morze Bałtyckie jest nie tylko obszarem, na którym prowadzona jest wojna hybrydowa, ale też stanowi wielki potencjał gospodarczo-ekonomiczny dla Polski i Szwecji.
CZYTAJ TAKŻE:
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755565-kucharz-prezydenta-rp-o-kulisach-kolacji-dla-szwedzkiego-krola
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.