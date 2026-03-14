„Straż pożarna walczy z pożarem lasu i łąk pod Wyszkowem; ogień objął około 25 hektarów. Na miejscu jest około 100 strażaków i 25 pojazdów” - poinformował PAP st. kpt. Daniel Wachowski ze straży pożarnej w Wyszkowie.
Informację o pożarze strażacy otrzymali o godzinie 10.17. Obecnie pożar obejmuje około 25 hektarów lasu i łąk. Na miejscu jest około 100 strażaków i około 25 pojazdów.
Sytuacja wciąż nie została opanowana, pożar cały czas się rozprzestrzenia ze względu na silny i porywisty wiatr
— przekazał Wachowski.
W pożarze nikt nie ucierpiał
Dodał, że w pożarze nikt nie ucierpiał, nie są też zagrożone żadne budynki.
Straż pożarna i policja przypominają, że wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw lub śmieci stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, domów, zabudowań gospodarczych oraz lasów.
Dziś na skutek obrażeń ciała odniesionych w pożarze zmarł 50-letni mieszkaniec Pionek (Mazowieckie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna rozpalił ogień, bo chciał spalić śmieci lub trawę. Niestety w pewnym momencie stracił kontrolę nad rozprzestrzeniającym się żywiołem.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755524-ogromny-pozar-lasu-pod-wyszkowem-ogien-objal-ok-25-hektarow
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.