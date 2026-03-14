Ogromny pożar lasu pod Wyszkowem! Na miejscu działa ok. 100 strażaków i 25 pojazdów. "Sytuacja wciąż nie została opanowana"

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@KGPSP
Straż pożarna walczy z pożarem lasu i łąk pod Wyszkowem; ogień objął około 25 hektarów. Na miejscu jest około 100 strażaków i 25 pojazdów” - poinformował PAP st. kpt. Daniel Wachowski ze straży pożarnej w Wyszkowie.

Informację o pożarze strażacy otrzymali o godzinie 10.17. Obecnie pożar obejmuje około 25 hektarów lasu i łąk. Na miejscu jest około 100 strażaków i około 25 pojazdów.

Sytuacja wciąż nie została opanowana, pożar cały czas się rozprzestrzenia ze względu na silny i porywisty wiatr

— przekazał Wachowski.

Dodał, że w pożarze nikt nie ucierpiał, nie są też zagrożone żadne budynki.

Straż pożarna i policja przypominają, że wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw lub śmieci stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, domów, zabudowań gospodarczych oraz lasów.

Dziś na skutek obrażeń ciała odniesionych w pożarze zmarł 50-letni mieszkaniec Pionek (Mazowieckie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna rozpalił ogień, bo chciał spalić śmieci lub trawę. Niestety w pewnym momencie stracił kontrolę nad rozprzestrzeniającym się żywiołem.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych