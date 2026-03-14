W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym przyszła na świat samiczka hipopotamka karłowatego – jednego z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków ssaków na świecie. To córka 15-letniego Sapo i 9-letniej Maleli.
Mała przebywa obecnie razem z matką w pawilonie hipopotamów i przy odrobinie szczęścia można zobaczyć ją przez specjalne okienka. Gdy się ociepli, młode zwierzę będzie można obserwować także na zewnętrznym wybiegu.
„Rośnie jak na drożdżach”
Jak poinformowali na portalu Facebook przedstawiciele gdańskiego zoo, maluch rozwija się bardzo dobrze.
Nasza malutka hipopotamka rośnie jak na drożdżach, jednak jej mama przy każdej okazji przykrywa ją słomą. Jest bardzo troskliwą i opiekuńczą mamą
— podkreślili opiekunowie.
Ciąża u hipopotamków karłowatych trwa około sześciu–siedmiu miesięcy. Nowo narodzone młode waży zwykle około pięciu kilogramów i przez pierwsze miesiące pozostaje pod opieką matki, która karmi je mlekiem i się nim zajmuje.
Hipopotamki karłowate
Hipopotamki karłowate to gatunek żyjący w Zachodniej Afryce, głównie w Liberii. Zagrożony jest wyginięciem ze względu na utratę siedlisk z powodu wycinki lasów, przez polowania i kłusownictwo, a także rozdzielanie populacji na małe, odizolowane grupy.
Szacuje się, że obecnie na wolności żyje nie więcej niż 3 tys. zwierząt tego gatunku.
Hipopotamki karłowate, w przeciwieństwie do hipopotamów nilowych, są samotnikami i łączą się tylko na czas rozrodu. Prowadzą nocny tryb życia.
W ogrodach zoologicznych w Polsce hipopotamki karłowate można zobaczyć też m.in. w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu.
Gdański Ogród Zoologiczny powstał w 1954 roku w Gdańsku-Oliwie. Zajmuje ok. 124 hektarów na zalesionym terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Żyje w nim ok. 890 zwierząt będących przedstawicielami ponad 140 różnych gatunków - w tym ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Gdańskie zoo to jedna z najpopularniejszych atrakcji w regionie. Placówkę w ubiegłym roku odwiedziło 531 410 osób.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
