„Sąd zastosował areszt tymczasowy na okres dwóch miesięcy wobec czwórki obywateli Hiszpanii, którzy zostali zatrzymani w związku z pomalowaniem dwóch wagonów metra” – poinformowała w sobotę warszawska policja.
11 marca w Warszawie cztery osoby zatrzymały przy użyciu hamulca awaryjnego skład metra na stacji Wawrzyszew. Otworzyły też drzwi wagonu od strony torowiska. Następnie pomalowały dwa wagony metra i uciekły. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, a kobietę – strażnik miejski. Wszyscy są obywatelami Hiszpanii.
Straty oszacowano na ponad 90 tys. zł
W związku z tymi wydarzeniami metro na linii M1 kursowało na skróconej trasie, uruchomiono komunikację zastępczą. Straty spowodowane przez wandali wyniosły ponad 90 tys. zł.
Bielańska policja poinformowała dziś, że sąd przychylił się do wniosku żoliborskiej prokuratury i zastosował wobec całej czwórki areszt tymczasowy na okres dwóch miesięcy. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące zakłócenia działania urządzeń transportu publicznego i zniszczenia mienia, a jeden z nich dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
