Policja wyjaśnia okoliczności dewastacji nagrobków, do której doszło minionej nocy na cmentarzu parafialnym w Niestępowie w gminie Żukowo (woj. pomorskie). Lokalna społeczność apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców.
Jak poinformował mł. asp. Paweł Klinkosz z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, z dotychczasowych ustaleń wynika, że uszkodzonych zostało około 60 nagrobków. Ukradziono też wiele metalowych elementów, takich jak ozdoby, litery i krzyże.
Na obecnym etapie policja nie ma informacji, by zdarzenie miało charakter ideologiczny lub prowokacyjny.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie ukierunkowane zostało głównie na kradzież metalowych elementów nagrobków
— przekazał PAP Klinkosz.
Gmina pisze nawet o 200 grobach!
Przedstawiciele sołectwa, parafii i lokalnej społeczności apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zniszczenia.
Z nagrobków zerwano krzyże i litery, zniknęły też miedziane i inne metalowe elementy. Według wstępnych ustaleń w ten sposób uszkodzonych zostało ponad 200 pomników. Na ten moment policjanci prowadzący czynności potwierdzili 60 przypadków
— opisują Express Kaszubski i Radio Gdańsk.
