Wstrząsające! Na cmentarzu w Niestępowie zdewastowano nagrobki. "Policjanci prowadzący czynności potwierdzili 60 przypadków"

w tle znicze - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria, Facebook/Gmina Żukowo
Policja wyjaśnia okoliczności dewastacji nagrobków, do której doszło minionej nocy na cmentarzu parafialnym w Niestępowie w gminie Żukowo (woj. pomorskie). Lokalna społeczność apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców.

Jak poinformował mł. asp. Paweł Klinkosz z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, z dotychczasowych ustaleń wynika, że uszkodzonych zostało około 60 nagrobków. Ukradziono też wiele metalowych elementów, takich jak ozdoby, litery i krzyże.

Na obecnym etapie policja nie ma informacji, by zdarzenie miało charakter ideologiczny lub prowokacyjny.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie ukierunkowane zostało głównie na kradzież metalowych elementów nagrobków

— przekazał PAP Klinkosz.

Gmina pisze nawet o 200 grobach!

Przedstawiciele sołectwa, parafii i lokalnej społeczności apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zniszczenia.

Z nagrobków zerwano krzyże i litery, zniknęły też miedziane i inne metalowe elementy. Według wstępnych ustaleń w ten sposób uszkodzonych zostało ponad 200 pomników. Na ten moment policjanci prowadzący czynności potwierdzili 60 przypadków

— opisują Express Kaszubski i Radio Gdańsk.

Adam Kacprzak/PAP/Facebook/Express Kaszubski/Radio Gdańsk.

Powiązane tematy

